Marta Sánchez, orgullosa de su hija en su último curso escolar

Marta Sánchez ha querido aprovechar las buenas temperaturas de los últimos días para disfrutar de un almuerzo en compañía de su pareja, Federico León. La pareja ha acudido a uno de los restaurantes de moda de la capital y no ha dudado en atender a las cámaras de la agencia Gtres. Muy guapa con un favorecedor jumpsuit estampado con detalles florales y sandalias enrejadas de tacón, la artista ha asegurado que el verano ha ido muy bien. La cantante ha reconocido que las vacaciones ya han terminado y que lo que tiene pendiente es algún que otro viaje de trabajo.

Marta Sánchez ha sido este verano uno de los rostros habituales del Festival Starlite de Marbella, una experiencia con la que está encantada: “muy bien, fui cuatro veces este año. Tengo un buen recuerdo”, ha dicho. La última de ellas fue precisamente en la Gala Starlite, en la que compartió escenario con Plácido Domingo. Ambos fueron los encargados de interpretar el himno de España al que la artista puso letra hace algunos años y que, en su momento, generó cierta polémica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Sánchez (@martisimasanchez)

Precisamente en una de sus visitas al festival de Marbella, la artista confirmó que descarta completamente una boda con el empresario canario Federico León, con quien mantiene una relación desde el año 2018: “no, no pensamos en boda. Estamos ya más que casados. En la pareja ya nos sentimos muy unidos y no hace falta boda”, aseguró entonces.

A pesar de que ahora se encuentra en la capital, lo cierto es que tiene varios proyectos en ciernes: “seguir con mi gira y grabar temas nuevos”, ha dicho. Es por este motivo por el que no la veremos mucho en casa. “Estoy de gira, llevo ya unos meses y me quedan unas cuantas actuaciones. Luego me iré a México”, ha recalcado.

La artista no ha dudado en pronunciarse sobre su hija Paula, que recientemente ha alcanzado la mayoría de edad: “mi hija muy bien, deseando ir al cole”. La joven está cursando Bachillerato y está muy contenta, según ha explicado la cantante. Hace algunos meses, madre e hija posaban para las páginas de la revista ¡Hola! en un especial poco antes de que Paula alcanzara la mayoría de edad. Un reportaje en el que la artista describía a su hija como una niña muy especial e intuitiva. Aunque en alguna ocasión ha dicho que le preocupaba el momento en el que Paula cumpliera 18 años, lo cierto es que Marta Sánchez ha reconocido que su hija es “una niña muy responsable y sabe cuidarse”.