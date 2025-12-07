Así es Marcus Brandler, el discreto novio de Paloma Rocasolano: edad, de dónde es y sus negocios

El regreso de Paloma Rocasolano y Marcus Brandler a Madrid ha reavivado el interés por la vida del discreto empresario británico, cuya relación con la madre de la Reina Letizia se ha consolidado a lo largo de cuatro años marcados por la reserva y la estabilidad.

La pareja, siempre prudente ante la atención mediática, ha retomado su día a día en el piso de Moratalaz donde Paloma vivió tras su divorcio y donde también residió Letizia durante un tiempo, después de más de un año instalados en Los Belones (Murcia) por motivos profesionales de él. Su vuelta a la capital ha propiciado nuevas imágenes juntos, desde paseos de la mano por El Retiro hasta jornadas de compras en el centro, momentos que han vuelto a despertar preguntas sobre la figura de Marcus Brandler.

¿Quién es Marcus y por qué es conocido?

Marcus Tokuaboh Brandler nació en 1957 en Ibadán, una ciudad situada a poco más de 120 kilómetros de Lagos, en Nigeria, un territorio que formó parte del Imperio británico hasta 1960 y donde parte de su familia residió antes de regresar a Inglaterra. Es hijo de J. L. Brandler y Pamela Margaret, y tiene cuatro hermanos —David, Andrew, Penelope y Robert—, aunque él y David fueron los únicos que nacieron en tierras africanas antes de adquirir nacionalidad británica. Su nombre comenzó a trascender cuando, en 2022, Paloma Rocasolano lo presentó públicamente en los Premios Princesa de Asturias, un gesto que reveló la importancia de esta relación para ella y que convirtió su perfil discreto en objeto de creciente curiosidad mediática.

Aun así, Brandler se ha mantenido fiel a su carácter reservado, evitando protagonismos incluso en actos donde su presencia podría haber acaparado atención. Su ausencia en la edición de este año de los galardones de Oviedo contrastó con aquella primera aparición conjunta, lo que reafirma su preferencia por mantenerse al margen del foco público, pese a estar plenamente integrado en el entorno familiar de Paloma.

Brandler también es conocido por su trayectoria personal marcada por una vida entre España y el Reino Unido, que se consolidó tras su matrimonio, en 1991, con una mujer de Banyoles (Girona), con quien tuvo tres hijos: Maximilian, nacido ese mismo año; Joachim, en 1993; y Benjamin, en 1996. Su vinculación con España es, por tanto, tan profesional como personal, un hecho que explica su arraigo en diferentes ciudades del país, desde Barcelona hasta Madrid, pasando por su reciente etapa en Murcia. Ese equilibrio entre sus responsabilidades familiares y sus proyectos empresariales ha contribuido a perfilar la imagen de un hombre cosmopolita, adaptado a distintos entornos culturales y laborales.

¿A qué se dedica el novio de Paloma Rocasolano?

Marcus Brandler ha desarrollado su carrera en el sector del comercio internacional, especialmente en el ámbito de productos como café, té, cacao y especias, un negocio que ha marcado su trayectoria durante décadas y que ha gestionado tanto desde España como desde el Reino Unido. Su empresa familiar, Tillbrook Products, estuvo centrada en este tipo de mercancías y contó con la participación de varios de sus hermanos, aunque, según publicó Vanitatis, el pasado mes de febrero se formalizó la disolución del negocio compartido.

Brandler también ha trabajado en España como director de una compañía dedicada a la venta al por mayor de café, té, cacao y especias, una labor que describió la revista Semana y que evidencia su experiencia en operaciones de importación y exportación con mercados asiáticos. Su perfil está orientado a la negociación con empresas internacionales, un terreno en el que se ha movido con soltura durante años gracias a su conocimiento del sector y a una trayectoria empresarial marcada por la discreción y la constancia.

Durante su residencia en Murcia, tanto él como Paloma adoptaron un ritmo de vida más tranquilo, propio de una localidad pequeña como Los Belones, pero sin renunciar a sus responsabilidades familiares ni a sus compromisos personales. A pesar de la distancia con Madrid, la pareja no faltó a los actos importantes de sus hijos y nietas, lo que refuerza la imagen de un empresario que, más allá de sus ocupaciones, concede gran relevancia a la vida familiar.

Su relación con la madre de doña Letizia

La historia entre Paloma Rocasolano y Marcus Brandler se remonta a hace cuatro años, un periodo en el que la pareja ha logrado consolidar una relación estable y alejada de cualquier protagonismo mediático. Su discreción se ha convertido en una constante, incluso cuando sus apariciones públicas han captado la atención de los fotógrafos. La vuelta a su vivienda habitual en Moratalaz, donde Paloma ha residido desde su separación de Jesús Ortiz, marca una etapa más doméstica para ambos.

En el círculo cercano de la Familia Real, su relación es recibida con naturalidad y satisfacción, según publicó ¡Hola! en su momento, especialmente porque simboliza una etapa de serenidad para Paloma. Desde que Brandler fue presentado en sociedad en los Premios Princesa de Asturias de 2022, el vínculo entre ambos se ha vivido con discreción pero sin ocultarse, lo que ha permitido que su integración en la familia sea gradual y sólida.