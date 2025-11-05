Así es Íñigo, el hijo de Roberto Brasero que ha aparecido por primera vez en televisión: edad, a qué se dedica y más

La aparición de Íñigo, el hijo de Roberto Brasero, ha sido una de las sorpresas televisivas más comentadas de los últimos días y ha permitido conocer un aspecto más personal del popular presentador del tiempo de Antena 3. Acostumbrado a mantener su vida privada lejos de los focos, Brasero acudió recientemente al programa Y ahora Sonsoles, donde compartió plató con su hijo de 20 años. La presencia del joven no pasó desapercibida entre los espectadores, que no tardaron en llenar las redes sociales de comentarios. Muchos destacaron el gran parecido físico entre padre e hijo y la simpatía natural de Íñigo, que se mostró tranquilo y espontáneo en todo momento. Nosotros tenemos respuesta a todas las preguntas que te estás haciendo sobre este tema.

Hasta ahora, Íñigo había permanecido completamente alejado del foco mediático. Con sus redes sociales en modo privado y una vida discreta, el joven sólo había acompañado a su padre en contadas ocasiones a algún estreno cinematográfico o acto público, sin causar tanto revuelo.

Nacido en el seno de una familia muy unida, es el segundo de los cuatro hijos que el presentador tiene con su mujer, Beatriz Pardow. La primogénita, Nerea, tiene 23 años, mientras que las más pequeñas, Marina y Rocío Elena, todavía son menores de edad. La familia Brasero-Pardow siempre ha mantenido un perfil bajo, algo que parece haber sido una decisión consciente del periodista, decidido a proteger la intimidad de los suyos. Su prioridad ha sido siempre que sus hijos crezcan en un entorno normal, lejos de la presión mediática que conlleva su popularidad.

La buena relación de Roberto Brasero con su hijo

Roberto Brasero ha demostrado a lo largo de los años que, pese a ser uno de los rostros más conocidos de la televisión, valora enormemente su privacidad. En una entrevista en Espejo Público reconoció que tener hijos le ofrecía «el mejor anclaje a tierra», una frase que refleja a la perfección su visión de la familia como refugio emocional. En otra ocasión, en El Hormiguero, relató entre risas que sus hijos se burlan de él cuando falla alguna previsión meteorológica, una anécdota que muestra la naturalidad con la que viven su fama en casa. Su aparición junto a Íñigo ha permitido ver a un Brasero más natural y cercano, un padre orgulloso que disfruta de compartir momentos especiales con su hijo.

El debut televisivo de Íñigo ha supuesto todo un descubrimiento para el público. El joven, que comparte con su padre la serenidad y la sonrisa amable, se desenvolvió con una soltura que sorprendió incluso a los seguidores más fieles del presentador. Aunque apenas se conocen detalles sobre su formación o sus planes de futuro, muchos han destacado su simpatía, educación y buena presencia ante las cámaras.

Algunos incluso lo han comparado físicamente con David Bisbal, lo que ha contribuido a aumentar el interés en torno a él. Con todo esto, podemos decir que su aparición ha sido una muestra de cómo la naturalidad sigue siendo una de las cualidades más valoradas por el público, sobre todo en una época en la que la exposición mediática suele estar cuidadosamente planificada.

Roberto Brasero, discreto y hermético

En lo personal, Roberto Brasero ha hablado en muy contadas ocasiones sobre su vida familiar, pero cuando lo hace deja claro que su papel como padre ocupa un lugar fundamental en su vida. En entrevistas concedidas por el Día del Padre, explicó que intenta ser un progenitor equilibrado, capaz de imponer normas pero también de disfrutar con sus hijos. «Intento ser padre y poner esas normas obligatorias, pero también disfrutar con ellos y que disfruten conmigo», afirmaba entonces.

Además, ha contado en varias ocasiones que su modelo de paternidad está muy influido por la figura de su propio padre, Paco, un guardia civil que falleció en 2021 a los 91 años. Según Brasero, su padre fue un hombre «estricto pero justo», que le inculcó valores como la honestidad, la responsabilidad y el respeto, principios que hoy intenta transmitir a sus hijos.

Los otros miembros de la familia

Más allá de su faceta como presentador y padre, Brasero también ha mostrado un lado entrañable a través de sus mascotas, dos perros de agua que considera parte esencial de su familia. En redes sociales ha compartido momentos cotidianos junto a ellos, acompañados de reflexiones cargadas de humor y ternura. «Nada mejor que un perro para entender que el tiempo es relativo», escribió al celebrar el primer cumpleaños de una de sus perritas, Laya, demostrando su manera sencilla y afectuosa de ver la vida.

Estas publicaciones reflejan la filosofía de un hombre que, pese a su éxito profesional, mantiene los pies en la tierra y valora las cosas pequeñas. La aparición de su hijo Íñigo no sólo ha acercado a Brasero al público desde una perspectiva más personal, sino que también ha evidenciado que detrás del famoso presentador del tiempo hay un padre dedicado, un marido entregado y una persona auténtica que ha sabido proteger lo que realmente importa: su familia.