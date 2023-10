Así han cambiado las gemelas de Julio Iglesias: así es su nueva vida

Los mitos y leyendas que ha arrastrado Julio Iglesias a lo largo de su brillante trayectoria le han obligado a quedarse en un segundo plano durante una temporada. El mítico cantante lleva mucho tiempo sin aparecer en público. Acaba de celebrar su 80 cumpleaños y muchos periodistas han intentado ponerse en contacto con él, pero nadie ha conseguido que reaparezca.

Únicamente ha mandado una carta a su revista de cabecera y ha publicado un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. Su buen amigo Richy Castellanos consiguió que 465 personalidades importantes, entre las que se encontraban Juan Carlos I, felicitasen al artista por su aniversario.

Julio Iglesias ha reconocido que se sintió muy orgulloso de escuchar las palabras que le dedicaron. Ha aprovechado la ocasión para explicar que sus hijos «lloraron» al comprobar la buena fama que tenía. Estas declaraciones han situado a la familia del cantante en el centro de la noticia y ahora hay mucha gente que quiere saber qué ha pasado con sus gemelas y en qué momento se encuentran. Durante un tiempo llamaron la atención del público, pero hace unos años que no se sabe gran cosa de ellas.

La nueva vida de Victoria y Cristina Iglesias

El 1 de mayo de 2001 nacieron Victoria y Cristina, las hijas gemelas que la modelo Miranda Rijnsburguer tiene con Julio Iglesias. Disfrutaron de una absoluta privacidad hasta 2019, cuando alcanzaron la mayoría de edad y se empezaron a filtrar sus planes. El cantante reconoció que las jóvenes querían probar suerte encima de las pasarelas. Durante un tiempo hicieron varios intentos por llamar la atención de las marcas importantes y es cierto que consiguieron varios proyectos. Sin embargo, la vida que mantienen en la actualidad es muy diferente.

Victoria y Cristina Iglesias publicaban parte de su vida privada en las redes sociales y esto terminó afectando a la intimidad de Julio. El artista siempre ha sido reservado y cuando descubrió lo que estaban haciendo sus gemelas les pidió que intentasen ser más prudentes. A partir de ese momento, las influencers cambiaron de rumbo. Pero, ¿qué tipo de relación mantienen con su padre?

Julio Iglesias apoyó a sus gemelas

«Cristina y Victoria quieren ser modelos como su madre», desveló Julio Iglesias en 2015 durante una entrevista con ‘¡HOLA!’, su publicación de referencia. Aseguró que iba a apoyarlas lo que fuera necesario, pero en privado les advirtió de que el camino no iba a ser fácil.

«Eso sí, yo lo que quiero es que sean fuertes porque la vida les ha regalado mucho». Las gemelas están acostumbradas a vivir rodeadas de lujos y el artista es consciente de que han tenido mucha suerte. Él les ha dado todo, pues disfrutan de una relación muy estrecha.

El cambio de las hijas de Iglesias

Las hijas de Julio Iglesias han experimentado un gran cambio, tanto físico como personal, ya no les interesa formar parte del mundo del espectáculo y han desaparecido del plano mediático igual que lo ha hecho su padre. «Me estoy preparando para darme cuenta de que mis niñas ya son dos mujeres que, además de guapísimas, son sobre todo muy buenas niñas», dijo el ex de Isabel Preysler.