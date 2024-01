Así es por dentro la alucinante finca que Hacienda podría embargarle a Amador Mohedano

Amador Mohedano heredó el 50% de una finca en Chipiona que ahora utiliza como residencia habitual. Hace unos años vivía en un formidable ático que servía de punto de encuentro para reunir a sus familiares y amigos más cercanos, pero su situación económica cambió de un momento a otro. Después de separarse de Rosa Benito empezó a tener problemas y las últimas informaciones demuestran que la situación todavía no se ha solucionado. La colaboradora vive en Madrid, pero Amador no tiene ningún sitio donde pernoctar en la capital, por eso siempre está en Cádiz, tierra que vivió el esplendor de su mediático plan.

A sus 70 años, Amador Mohedano se ha encontrado con un problema económico cifrado en 247.625,55 euros. Es la cantidad exacta que debe a Hacienda y supuestamente no sabía que el problema era tan grave hasta el pasado 27 de diciembre, cuando el Fisco le comunicó la última hora. Según ha salido publicado, debe hacer frente a este pago en las próximas semanas y si no lo hace la finca ‘La Más Grande’ saldrá a subasta.

Mientras tanto, José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, la otra propietaria del inmueble, ha asegurado que nadie permitirá que Amador se quede sin casa. De esta forma, han autorizado al representante a que use el 50% que le corresponde a su hermana Gloria. El objetivo es que Hacienda no le deje en la calle, pues es evidente que no podrá subsanar la deuda en un periodo de tiempo tan corto. Pero, ¿cómo es esta casa y por qué ha tenido tanto protagonismo en la crónica social?

La finca de Amador Mohedano por dentro

La finca de Amador Mohedano ha sido el escenario de muchos sucesos importantes para la prensa del corazón. Estamos hablando de un terreno de 20.000 metros cuadrados donde se encuentra una casa en la que el hermano de Rocío Jurado se refugió después de separarse de Rosa Benito. Le acusaron de tener el ático donde vivía en un estado lamentable, así que se instaló en el campo para iniciar una nueva aventura. Su objetivo era distanciarse de la polémica, pero tampoco quería alejarse de sus orígenes, por eso llamo a la finca ‘La Más Grande’ y la decoró con fotografías y cuadros de Rocío Jurado.

En 2019 enseñó parte de esta propiedad en la revista ‘Semana’ y aseguró que sus problemas nunca habrían alcanzado tal grado de gravedad si Rocío estuviera viva. «Ella me daría la mano y me sacaría de una forma u otra», declaró en el citado medio. Después de mucho esfuerzo, amador convirtió en hogar la propiedad que heredó del artista. Todo iba bien hasta que sus problemas económicos le han situado en el centro de la noticia y ahora todo el mundo sabe que la parte que le corresponde saldrá a subasta más pronto que tarde.

La familia ha tenido que vender gran parte del legado de Rocío Jurado. «Mi hermana Gloria es muy positiva. Me dijo que si me podía quitar la deuda con la finca no estaba mal. ‘Benditos mis bienes que remedian mis males’, me dijo. Tenemos mucho campo y no nos hace falta tanto», explicó Amador para dejar claro cuál era la postura de Gloria Mohedano.

Las intenciones de Amador Mohedano

El tío de Rocío Carrasco está intentando por todos los medios que no le quiten la finca. «Voy a tener una reunión con mi gestoría y con el inspector de Hacienda», declaró tras salir a la luz esta información tan comprometida. Solamente hace falta acudir a la hemeroteca para comprobar cómo es esta casa por dentro. Estamos hablando de una propiedad sencilla, pese a que está ubicada en un terreno privilegiado y de gran tamaño. El espíritu de Rocío Jurado está presente en cada rincón, por eso Amador está haciendo todo lo posible para evitar la tragedia.

Helado bueno es que Amador tiene buenas intenciones, su objetivo es movilizarse e intentar pagar a la Agencia Tributaria. «El 16 o el 17 él me dará cita para irme a Cádiz con mi gestor y a ver de qué forma vamos a ir solucionando lo que sea. Solución tendrá que haberla», comenta cargado de optimismo. Ha rechazado acudir a Telecinco para ganar dinero e intentar restar gravedad a la situación.

El motivo por el que no quiere acudir a Telecinco

Con total sinceridad, Amador Mohedano ha explicado que Hacienda al embarga una gran parte del dinero que gana en televisión, por eso piensa que no tiene sentido visitar algún programa de Telecinco. Hace unos meses vetaron su nombre, pero ahora su personaje público vuelve a estar de plena actualidad, de hecho en el programa ‘Vamos a Ver’ han informado de la dramática situación que está atravesando.

Mohedano está dispuesto a tomar las riendas para arreglar la situación lo antes posible, aunque le queda un camino muy complicado. Mientras tanto recarga sus energías en ‘La Más Grande’, una finca de estilo clásico en la que ha encontrado la paz que no tenía en el famoso ático del centro de Chipiona.