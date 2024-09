Así es cómo llama la prensa tailandesa a Daniel Sancho: el apodo que su padre va a odiar

El caso de Daniel Sancho no solo ha llamado la atención en España, también ha ocupado muchas horas en los medios internacionales, especialmente en Tailandia, país donde se perpetró el crimen. El hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho y nieto del legendario Sancho Gracia pasó de un anonimato casi completo a convertirse en uno de los nombres más mencionados por la prensa debido a su implicación en el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023.

A pesar de su linaje artístico, el joven chef siempre había mantenido un perfil bajo hasta que fue acusado de un crimen atroz que conmocionó tanto a Tailandia como a España. Desde que su nombre apareció en las primeras planas de los diarios, los medios de comunicación han utilizado diferentes formas para referirse a él: desde «hijo de Rodolfo Sancho» hasta «chef español». Sin embargo, lo que ha causado mayor revuelo es el apodo que la prensa tailandesa ha elegido para referirse a Daniel: «Chef Bronchalo», haciendo alusión a su segundo apellido, el de su madre, Silvia Bronchalo.

Rodolfo Sancho está impactado

El uso de este apodo ha sorprendido a muchos, sobre todo porque la prensa tailandesa ha omitido por completo el apellido paterno, Sancho, que está tan vinculado a su famosa familia en España. Este hecho ha generado especulación sobre las razones por las que los medios tailandeses han optado por este enfoque, aunque no se han dado explicaciones oficiales. Lo cierto es que el apodo se ha popularizado en los medios de la región, y es probable que este detalle no haya sido del agrado de su padre, Rodolfo Sancho, quien ha lidiado con el impacto de este caso tanto a nivel personal como profesional.

Tras un año de investigaciones y procedimientos judiciales, Daniel Sancho fue finalmente condenado a cadena perpetua en agosto de 2024. El tribunal de Koh Samui dictó su sentencia tras hallarlo culpable de asesinato premeditado, desmembramiento del cadáver y ocultación de pruebas, crímenes cometidos contra Edwin Arrieta. A pesar de los esfuerzos de su equipo legal por evitar la condena máxima, Sancho deberá cumplir su pena en la cárcel de Surat Thani, una de las prisiones más duras y peligrosas de Tailandia.

El traslado a Surat Thani, que se produjo casi inmediatamente después de su sentencia, ha supuesto un cambio significativo en la vida de Sancho. La prisión, conocida por sus duras condiciones, presenta una realidad mucho más adversa que la que experimentó en Koh Samui. En Surat Thani, los reclusos enfrentan condiciones de hacinamiento extremo, con celdas que superan su capacidad y donde pueden pasar hasta 12 horas diarias en espacios reducidos. Además, las condiciones sanitarias son deficientes, lo que aumenta el riesgo de enfermedades e infecciones, algo que preocupa tanto a los abogados de Sancho como a su familia.

La reacción de la familia Sancho a la sentencia

Tras conocer la sentencia, Daniel Sancho ha manifestado su descontento y ha reiterado su versión de los hechos, asegurando que lo sucedido fue un accidente y que no merece una condena tan severa. En una conversación privada con su padre, Rodolfo Sancho, Daniel expresó: «Es muy injusto todo. Todo ha sido un accidente, me quiero defender hasta el final, porque se va a demostrar». El joven chef insiste en que actuó en legítima defensa, aunque el tribunal no lo consideró así durante el juicio.

Otro desafío para Sancho en esta nueva prisión es el idioma. En Surat Thani, pocos presos y guardias dominan el inglés, lo que ha complicado su adaptación y comunicación dentro del penal. Esta barrera lingüística ha llevado a su equipo legal a solicitar la presencia de un traductor que le asista en sus interacciones diarias. Además, el aislamiento por protocolo de COVID-19 ha restringido su contacto con el exterior, impidiéndole recibir visitas de sus padres y limitando sus llamadas telefónicas.

A pesar de la sentencia de cadena perpetua, el equipo legal de Daniel Sancho no ha desistido. Marcos García Montes, su abogado, ha anunciado que recurrirán la condena ante el Tribunal Supremo de Tailandia. Su objetivo es demostrar que Sancho actuó en legítima defensa, lo que, de probarse, podría reducir considerablemente su pena. No obstante, el proceso de apelación puede extenderse por un largo periodo, prolongando aún más la incertidumbre sobre su futuro.

El abogado Luis Romero, también involucrado en el caso, ha resaltado las duras condiciones de la prisión de Surat Thani y la importancia de continuar luchando por una posible extradición a España, aunque este proceso es complejo y requiere múltiples negociaciones entre ambos países.

La postura que ha adoptado Silvia Bronchalo

Los padres de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, han estado presentes a lo largo del proceso judicial, apoyando a su hijo en medio de la tormenta mediática. Ambos se sorprendieron cuando el traslado a Surat Thani se produjo de manera repentina, ya que esperaban que ocurriera en las semanas siguientes. Rodolfo Sancho pudo despedirse de su hijo en la prisión de Koh Samui antes del cambio, en un emotivo encuentro en el que Daniel le pidió que siguiera luchando hasta el final.

Silvia Bronchaloha mantenido un perfil más discreto durante todo el proceso, viajando a Tailandia en varias ocasiones, pero siempre evitando el foco mediático. Aunque no está directamente involucrada en la estrategia de defensa de su hijo, sigue de cerca su evolución y se ha asegurado de acompañarlo en los momentos más críticos.