Así es ahora la vida de Eduardo García, el mítico Josemi de ‘Aquí no hay quien viva’

Después de 90 capítulos y cinco temporadas, ‘Aquí no hay quien viva llegó’ a su fin y muchos actores que participaban en la serie terminaron pagando las consecuencias. No es el caso de Eduardo García porque los hermanos Caballero, creadores del proyecto, le ofrecieron mudarse a Telecinco para empezar una nueva etapa bajo el nombre de ‘La que se avecina’. El artista también trabajó en esta serie y ocupó un papel protagonista, en concreto dio vida a Francisco Javier, el hijo de Enrique Pastor, el popular concejal de Juventud y Tiempo Libre. El problema es que Eduardo siempre ha tenido claras sus prioridades, por eso terminó dando la espalda a la industria de la interpretación.

El intérprete empezó a colaborar en la pequeña pantalla a principios del año 2000 y desde el primer momento estuvo sometido a mucha presión porque protagonizaba muchas tramas de ‘Aquí no hay quien viva llegó’. En esta ficción se metió en la piel de Josemi, hijo de Juan Cuesta, el presidente la comunidad de un edificio situado en la calle Desengaño número 21.

Durante una de sus entrevistas, Eduardo aseguró que guardaba un buen recuerdo de esta etapa, a pesar de que trabajó en condiciones muy controvertidas. «La verdad que la recuerdo con mazo cariño, hermano. Por algunas cosas no la recuerdo con tanto cariño porque fueron un poco prematuras, pero en general sí».

Eduardo no es el único artista que sea quejado de los horarios de grabación de ‘Aquí no hay quien viva llegó’. Los actores que ocupaban las tramas centrales estaban sometidos a muchos cambios. Recibían el guion demasiado tarde y apenas tenían tiempo para prepararse. Trabajaban contrarreloj porque los episodios emitían prácticamente después de ser grabados. También hay que tener en cuenta que la serie competía con ‘Los Serrano’, por eso había tanta presión y todo tenía que salir perfecto.

La denuncia de Eduardo García

Tras salir de ‘La que se avecina’, Eduardo García aprobó suerte como cantante y aprovechó su talento para denunciar lo que pasaba en las grabaciones de la serie que le lanzó a la fama. Uno de sus temas dice literalmente: «Jornadas de 24 horas siendo menor de edad, y no me disteis las gracias y de horas extras mejor ni hablar, otro te hubiera denunciado, toda la pasta te habría sacado». Los hermanos Caballero, sobrinos del productor José Luis Moreno y jefes de Eduardo, optaron por mantenerse al margen de esta polémica para no generar más escándalo

Su experiencia como cantante no fue la única oportunidad que tuvo para denunciar públicamente la presión que sentía cuando trabajaba de actor. Durante una entrevista que le dio a Nil Ojeda habló muy claro sobre algunas cosas que vivió y nadie se atreve a contar. No es el único artista que se vio en esa situación, pero él ya no forma parte del mundo el espectáculo y quiere compartirlo.

«Yo tenía 12 años y considero que a un niño con 12 años no hay que ponerle una venda en los ojos, pero es una edad para hacer cosas de un niño de 12 años. A lo mejor hay cosas que no las debería haber visto», empezó diciendo. «Yo era un niño parado y llegaba a mi casa y le decía a mi padre: ‘Oye, papá, he visto esto, he visto lo otro’. Mi padre no me engañaba, pues me decía: ‘Hijo, por aquí bien, por aquí mal’. Mi padre siempre me ha aconsejado muy bien, pero creo que son cosas que me vinieron antes de tiempo».

El nuevo trabajo de Eduardo

Eduardo admite que nunca tuvo intención de hacerse famoso, de hecho estuvo ejerciendo de actor de forma casual. En ningún momento se planteó entretener a los espectadores con su talento. «Se me presentó la ocasión y lo hice, no es que yo dijera que quisiera ser actor. Mis padres trabajaban en comercio y yo tenía que hacer una actividad extraescolar sí o sí. Había cancha de baloncesto, pero no había baloncesto, así que me apunté a teatro», declaró en una de sus últimas entrevistas.

En estos momentos el artista está completamente apartado de la pequeña pantalla. Recordemos que dejó ‘La que se avecina’ y probó suerte con los micrófonos, pero ahora trabaja en la hostelería y ejerce su nueva profesión en Toledo.

Su polémica con El Xokas

A pesar de haber desaparecido de la televisión, en redes sociales sigue teniendo mucha presencia. Hace unos meses El Xokas, conocido por publicar vídeos sobre videojuegos, le negó públicamente. «A mí me dolió lo que hizo en directo, porque para mí él era mi colega. Y le conocí en una situación medio fea, medio que le tuve que defender porque se estaban cachondeando de él, como hubiera hecho por cualquiera. Y luego te preguntan por mí, ¿y parece que te avergüenzas? Pues tranquilo que no te voy a volver a defender». Después de esto Eduardo no ha vuelto a saber nada de él.