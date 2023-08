Tras anunciar su divorcio, Britney Spears comparte un vídeo disfrutando de una noche de fiesta con 5 hombres muy atractivos

La estabilidad de Britney Spears se ha visto afectada por una inesperada noticia que los fans nunca habrían querido escuchar. La cantante estaba casada con el modelo Sam Asghari, al que conoció durante la grabación de uno de sus vídeos musicales. Se enamoraron y estuvieron muchos años juntos, pero solamente han estado casados 14 meses. ¿El motivo? Una conocida revista americana asegura que entre ellos hay “diferencias irreconciliables”, pero todavía no se saben las razones exactas. Fuentes cercanas aseguran que tuvieron una acalorada discusión porque Sam acusó a la artista de ser infiel.

Los hechos hablan por sí solos, pero por si hubiera alguna duda Britney Spears ha roto su silencio y ha explicado en qué punto se encuentra. Asegura que está realmente triste, a pesar de que las publicaciones de su Instagram inviten a pensar lo contrario. En este sentido hay mucha confusión. Recientemente ha publicado un vídeo al lado de unos hombres muy atractivos. ¿El lado bueno? Ha perdido el miedo a lo que le pueda hacer su padre.

La sinceridad de Britney Spears

La reina del pop americano confirmó en su divorcio en Instagram, a través de una publicación que está dando mucho de qué hablar. “Después de 6 años de amor y compromiso, el uno con el otro, mi esposa y yo hemos decidido poner fin a nuestro viaje juntos. Nos aferraremos al amor y al respeto que nos tenemos y le deseo lo mejor siempre”, escribió. Más adelante explicó que tenía que ocultar sus sentimientos para que su familia no tomase medidas. Aprovechó para dejar por escrito la falta de apoyo que estaba teniendo por parte de su círculo más cercano.

Es evidente que Britney Spears ha hecho caso omiso a las advertencias. Quiere superar su separación y lo hará delante de sus fieles seguidores, por eso ha compartido con ellos qué está pasando. La artista ha estado en una fiesta con cinco hombres y ha aireado el vídeo en las redes sociales. Medios locales aseguran que los paparazzi le estaban esperando para ver con quién abandonaba el evento.

El vídeo de Britney

Britney Spears ha vuelto a generar polémica. Primero dijo que no podía decir cómo se sentía porque tenía miedo de que su familia le obligase a internar en un centro de recuperación. Pero ahora ha perdido el miedo y ha compartido su última anécdota: cinco hombres, una piscina y una fiesta. “Malibu Canyon Road es la carretera más horrible para conducir, así que ¿qué hace una perra como yo? Me pongo mi vestido verde y me presento a mis amigos. Invité a mis amigos y jugamos toda la noche”, ha escrito.

El comportamiento de la familia

A pesar de que la reina del pop les mencionó en una publicación, la familia Spears se ha mantenido al margen. Solamente ha reaccionado su hermana, quien ha marcado ‘me gusta’ a una noticia relacionada con la ruptura. Según ha salido publicado, el entorno estaba encantado con Sam Asghari porque había conseguido que Britney estuviera más centrada. Desde que estaba con él hacía ejercicio y se alimentaba mejor.