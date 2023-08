Britney Spears se sincera sobre su divorcio de Sam Asghari: “No podía soportar el dolor”

El 2023 nos está dejando una larga lista de rupturas entre las celebridades, de eso no cabe duda. Los últimos en comunicar públicamente que han decidido poner punto final a su historia de amor han sido, para sorpresa de todos, Britney Spears y Sam Asghari.

La pareja se dio el «sí quiero» el pasado mes de junio de 2022 en una íntima ceremonia. Un encuentro donde unieron sus vidas para siempre tras 6 años de noviazgo. Sin embargo, y tras rumores de crisis, han confirmado que el divorcio entre ambos es una realidad. Ahora, y tras las palabras del modelo de 29 años, ha sido la intérprete de Toxic la que ha querido hablar al respecto.

View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

La cantante de 41 años ha publicado un video en su cuenta de Instagram haciendo lo que tanto le apasiona, bailar. Pero, esta publicación ha llegado de la mano de un mensaje con el que se ha sincerado por completo sobre su relación y vida actual. “Como todo el mundo sabe, Hesam [en referencia a Sam Asghari] y yo ya no estamos juntos”, arranca Spears.

“Pasar seis años con alguien es mucho tiempo, así que todavía sigo un poco impactada, pero… no estoy aquí para dar explicaciones porque, sinceramente, eso no es asunto de nadie. Pero, honestamente, ya no podía soportar más el dolor”, continúa. “De algún modo como telepático he estado recibiendo muchísimos mensajes que hacen que se me derrita el corazón por parte de muchos amigos, y os lo agradezco”, afirma.

Desde que fue confirmada la ruptura entre Britney Spears y Sam Asghari, la cantante no solo ha contado con el apoyo indiscutible de sus fans. Celebridades como Paris Hilton, la cantante Pink o la actriz Octavia Spencer se han posicionado públicamente a favor de la artista. “Durante demasiado tiempo he estado haciéndome la fuerte, y mi Instagram podía parecer perfecto, pero eso está lejos de la realidad, y creo que todos lo sabemos”, señala.

“Me encantaría enseñar mis emociones y mis lágrimas y cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que esconder mis debilidades”, declara. Unas palabras a las que le siguen su claro ataque a su familia, con la que ha estado enfrentada. “Si no hubiera sido el soldado fuerte de mi padre, me habrían enviado lejos, a lugares para que los médicos me curaran”, admite.

View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

Sam Asghari se convirtió en uno de los mayores apoyos de Britney Spears durante los últimos años, especialmente, durante su lucha por poner final a los 13 años de custodia paterna a la que se vio sometida. “Pero ahí era cuando más necesitaba a mi familia. Se supone que debes ser amado de forma incondicional… no bajo condiciones», deja claro.

«Así que seré tan fuerte como pueda y lo haré lo mejor que pueda. Y la verdad es que lo estoy haciendo bastante bien. En cualquier caso, pasad un buen día y no os olvidéis de sonreír”, finaliza a modo de despedida. Lo que está claro es que Britney Spears no esta pasando por su mejor momento, pero ha asegurado que saldrá adelante y lo hará siempre con su mejor sonrisa.