Antonio Banderas revela por qué su hija Stella del Carmen no habla español en público

En OKDIARIO, a través de nuestro portal LOOK, hemos recogido la boda de Cayetano Martínez de Irujo y hemos dado muchos detalles en primicia. Tal y como hemos contado, es uno de los grandes eventos de la temporada, aunque no hay que perder de vista que dentro de muy poco viviremos otro momento muy especial: el enlace matrimonial de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas. El famoso actor disfruta de una relación estupenda con su «pequeña», que en ciertas situaciones sigue siendo su «niña» y siempre que puede intenta protegerla, por eso ha explicado el motivo por el que evita hablar español. Stella nació en Andalucía, concretamente en Marbella, pero se defiende mucho mejor en inglés porque ha desarrollado su carrera en el extranjero. Tiene miedo a cometer algún fallo y evita dar declaraciones porque no quiere equivocarse. No obstante, hay que recordar que el público siempre ha sido muy generoso con ella porque su reputación es excelente.

Stella del Carmen ha explicado en varias ocasiones que, aunque se siente profundamente conectada con España y con sus raíces, no se atreve a hablar en público en castellano. Ella misma reconoce que entiende el idioma y lo habla en privado, pero que cuando se trata de hacerlo frente a cámaras o periodistas prefiere recurrir al inglés. Esa inseguridad la lleva a evitar el español en escenarios formales, aun cuando reconoce que le encantaría mostrarse más cercana a su país de origen. No hay nada más y quiere que todo el mundo sepa la verdad.

Las explicaciones de Antonio Banderas

Antonio Bandeas ha defendido públicamente la decisión de su hija, explicando que no se trata de falta de interés por España ni por la lengua, sino de un temor personal. Durante una charla con ¡Hola! aseguró que llegó a ver cómo se criticaba a su hija por no expresarse en castellano y que eso la afectó. «Vi que alguien se había metido con ella porque no había hablado español. No lo habló porque le da mucho miedo, más que fallar, no poder entrar en profundidades, y ella cree que si no entra en profundidades, la gente va a pensar que es muy superficial… Estoy seguro de que la próxima vez que venga se va a lanzar a hablar en español, sin duda».

Según el actor, lo que más teme Stella no es cometer errores, sino transmitir una imagen equivocada de sí misma. Ella cree que, si no logra expresarse en profundidad, la gente podría considerarla superficial, algo que en absoluto se corresponde con su carácter. Ese miedo a ser malinterpretada o juzgada la ha llevado a replegarse en inglés, idioma con el que sí puede desenvolverse con confianza y transmitir todas sus ideas sin sentirse limitada.

Aun con esas dificultades, Stella insiste en que no hablar castellano en público no la hace sentirse menos española. Al contrario, siempre recalca que su identidad está formada por dos culturas y que se siente agradecida de pertenecer tanto a Estados Unidos como a España. Afirma que, de haber pasado más tiempo de niña en colegios españoles, su relación con el idioma sería diferente, pero que eso no cambia el vínculo emocional con sus raíces. De hecho, va a celebrar su boda en Valladolid y nosotros tenemos muchos detalles al respecto.

La boda de Stella del Carmen

El próximo 18 de octubre, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casará en la Abadía Retuerta LeDomaine, un exclusivo hotel situado en Sardón de Duero, Valladolid, que ha sido reconocido en múltiples ocasiones como uno de los establecimientos más prestigiosos de España. Rodeado de viñedos y con un paisaje que fusiona naturaleza, historia y arquitectura de primer nivel, el complejo ofrece un ambiente de ensueño para un evento que, pese a la expectación mediática, estará limitado a 150 invitados como máximo, un dato confirmado por el propio espacio, que descarta así los rumores que apuntaban a un número mucho mayor de asistentes.

El lugar, que combina la elegancia de un monasterio restaurado con los servicios de un hotel de lujo, dispone del restaurante Refectorio, liderado por el chef Marc Segarra y galardonado con una estrella Michelin, una estrella Verde y dos soles Repsol. Aunque aún no se ha confirmado si será él quien diseñe los menús de la boda, lo que sí está asegurado es que ningún chef externo podrá encargarse de la propuesta gastronómica, lo que garantiza que la celebración mantendrá la identidad culinaria del establecimiento.

En cuanto a la decoración y otros preparativos, Stella y Alex han decidido mantener el secreto absoluto, aunque se ha sabido que todos los proveedores deberán contar con la homologación de Abadía Retuerta, lo que asegura un estándar de calidad muy alto. Esta discreción por parte de la pareja refuerza la idea de una ceremonia íntima y cuidada hasta el mínimo detalle, que combinará lujo, tradición y un guiño a España que desmienten las teorías que en ciertas ocasiones han circulado sobre la novia.