El menú de la boda de Cayetano Martínez de Irujo: ensalada de bogavante, solomillo y tarta árabe

La finca Las Arroyuelas, situada en el municipio sevillano de Carmona, ha sido el escenario que han escogido Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan para celebrar el banquete de su boda. El duque de Arjona heredó esta propiedad después del fallecimiento de su madre y es un lugar repleto de significado, por ese motivo no es de extrañar que se haya decantado por él. Según los datos que ha recopilado LOOK, los novios han reunido a 300 invitados y les han agasajado con un menú diseñado por el catering Miguel Ángel, uno de los más competentes del momento.

Cayetano Martínez de Irujo y su mujer han llegado al cortijo pasadas las 14:00 horas, así que el almuerzo ha empezado tarde. No obstante, la espera ha merecido la pena y la empresa mencionada en líneas anteriores ha preparado una propuesta muy interesante. Antes de entrar en detalles podemos adelantar que el menú tiene un precio que ronda los 160 euros, aunque dicha cantidad varía en función de las opciones que hayan elegido los novios.

Este es el menú de la boda

Cayetano Martinez de Sevilla y Bárbara Mirjan en el día de su boda. (Foto: Gtres)

Para empezar, los amigos y familiares de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han tomado una ensalada de bogavantes. Esta receta es muy acertada para esta época del año, pues combina la elegancia con la frescura. Después del primer plato ha llegado el solomillo de ternera al horno, acompañado de una delicada salsa de foie, daditos de patata y calabaza. De esta forma, los novios han demostrado tener un gusto excelente. Han elegido dos recetas que les representan y que cuentan con la aprobación de la mayoría. No han arriesgado demasiado, pero han dado en el clavo.

Después de todo lo anterior, los camareros han servido una tarta árabe acompañada de frutos rojos. Este postre, crujiente y dulce a la vez, ha ganado mucha popularidad en los últimos tiempos, lo que quiere decir que los duques de Arjona están pendientes de las tendencias. Para rematar, los invitados han podido tomar café e infusiones.

Cayetano Martinez de Sevilla y Bárbara Mirjan en el día de su boda. (Foto: Gtres)

Antes de pasar al siguiente punto podemos hacer una mención especial a la carta de vinos, que estaba compuesta por: Marqués de Riscal Verdejo D.O, Martínez Lacuesta D.O. La Rioja y Champagne Jeaunaux Robin Extra Brut.

Un catering con mucho estilo

Como podemos ver, los protagonistas de nuestra noticia no han dejado nada a la improvisación y han estado pendientes de todos los detalles. No es de extrañar, pues Bárbara Mirjan trabaja como organizadora de eventos y conoce las normas a la perfección. Por ese motivo, hay que destacar que hayan escogido al catering Miguel Ángel, un proyecto que comenzó en 1995.

En LOOK hemos consultado la página web de la citada empresa y podemos confirmar que todo lo que hace está marcado por la elegancia. En su plataforma digital dicen: «Apostamos por una gastronomía de alta gama aportando siempre nuestro sello personal, el que nos diferencia y complace a nuestros clientes, siendo el asesoramiento personalizado la pieza clave en la que se basa nuestra empresa. Nos preocupamos porque todos los detalles estén cuidados al milímetro. La experiencia en eventos durante todos estos años y la colaboración con los espacios de celebración, sumado a la profesionalidad del equipo». De esta forma, entendemos que Cayetano Martínez de Irujo y su mujer han ido a lo seguro y han apostado a caballo ganador.