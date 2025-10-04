El cura a Cayetano: "Te llevas a una gran mujer que ha estado contigo en los más duros momentos"

La boda de Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo es solo un punto y seguido en una historia de amor consolidada desde casi sus inicios. En el que ya pasará al recuerdo como el día más feliz de sus vidas, ha habido un comentario de Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, el cura encargado de casarles, que recoge en apenas unas palabras el importantísimo papel que ha tenido Mirjan en la vida del jinete. Una vida a la que llegó siendo una chica joven, pero pese a su corta edad, lo que más sorprendió al duque de Arjona fue su entrega y cómo desde los inicios le apoyó y cuidó en los instantes más relevantes de su trayectoria vital.

«Te llevas a una gran mujer que ha estado contigo en los más duros momentos», aseguraba el padre Sánchez-Dalp. ¿Pero cuáles han sido esos momentos? Los recordamos en LOOK.

Bárbara Mirjan con Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

Sus baches de salud

A pesar de que Cayetano Martínez de Irujo es todo un referente de la crónica social y pertenece a uno de los linajes más importantes de este país, ha habido etapas de su vida que ha tratado de cuidar y mantener al margen de los focos de los medios de comunicación.

Cayetano Martínez de Irujo el día de su boda. (Foto: Gtres)

Tal y como ha ido informando la revista ¡Hola! —su publicación de cabecera y la de toda su estirpe— a lo largo de los años, el hijo de la duquesa de Alba ha visto afectada su salud por inconvenientes de diversa índole. Entre ellos se encuentran las numerosas intervenciones a las que tuvo que hacer frente para combatir sus problemas intestinales de ileitis que padecía. El empeoramiento fue tan severo que en una de las ocasiones en las que pasó por quirófano tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por complicaciones derivadas de la cirugía.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan recién casados. (Foto: Gtres)

A esto se le sumó una operación de espalda a la que fue sometido hace menos de un mes, cuando apenas faltaban dos semanas para contraer matrimonio en la que ha sido su segunda boda. Un bache del que se recuperó satisfactoriamente y justo a tiempo para afrontar su esperado enlace con Bárbara Mirjan en plena forma.

El enfrentamiento familiar

Las rencillas entre Eugenia, Cayetano, Carlos, Jacobo, Fernando y Alfonso se remontan al 2014, año en el que tristemente perdió la vida la siempre recordada duquesa de Alba. La suculenta herencia que dejó la matriarca del clan avivó las tensiones entre sus legítimos herederos. Las disputas económicas fueron el detonante de una ruptura familiar que aparentemente ha llegado a su fin tras reunirse en uno de los días más trascendentales del que a lo largo de los tiempos se ha dicho que era el descendiente favorito de Cayetana de Alba.

Cayetano Martínez de Irujo con su hermano Carlos. (Foto: Gtres)

La mala relación que mantuvieron durante años alcanzó tales dimensiones que incluso el jinete llegó a verbalizar que no les consideraba parte de su familia, algo que sentó muy mal al resto de los vástagos de la fallecida.

Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Fernando en la boda de Cayetano. (Foto: Gtres)

Pese a todo, Eugenia, la única fémina de la descendencia, siempre ha tratado de amainar las aguas y, Bárbara Mirjan, tal y como revelan fuentes cercanas al linaje y diversos medios, ha sido una pieza clave para la reconciliación familiar en la que parece no estar contemplado el conde de Siruela, que fue el gran ausente en la Hermandad del Cristo de los Gitanos, alegando compromisos familiares junto a su esposa, Inka Martí, y también profesionales relacionados con la editorial que capitanea.