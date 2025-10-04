El emotivo abrazo de Cayetano Martínez de Irujo al duque de Alba durante el día de su boda

Cuando Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan anunciaron que se casaban hubo una pregunta que empezó a repetirse en las tertulias ¿irán los hermanos del jinete a la boda? La familia se unió en bloque para confirmar, cada uno a su manera, que así sería y el tiempo ha demostrado que la intención era cierta. Cayetano y Bárbara ya son marido y mujer y exceptuando a Jacobo Fitz-James, fuera de España en estos momentos, ninguno de los hijos de la Duquesa de Alba se ha querido perder el gran día de su hermano.

Se presuponía cierta tensión en según que encuentros pero la casualidad ha querido que el más esperado, el del novio y su hermano mayor -el duque de Alba- haya tenido lugar a las puertas del templo y a la vista de las cámaras y los medios de comunicación y la realidad ha caído por su propio peso. Un cálido abrazo acompañado de sonrisas sinceras ha sido el gesto que ambos hermanos han protagonizado a la vista de todos, desmontando teorías y terminando de derretir cualquier resto de escarcha que pudiera quedar de ese muro de hielo que, confirmado por Cayetano, un día les separó.

Cayetano Martínez de Irujo con su hermano Carlos. (Foto: Gtres)

Tal y como hemos recogido en LOOK, la ceremonia ha tenido lugar en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, un templo con mucho significado para la Casa de Alba. Hasta allí se han desplazado los familiares y amigos de los novios, un total de 300 invitados que, justo después del «sí, quiero» han puesto rumbo a la finca Las Arroyuelas, donde tendrá lugar el banquete. Sin embargo, antes de la fiesta ha tenido lugar un inesperado momento que dará mucho de qué hablar: el abrazo entre Cayetano y su hermano Carlos.

Como decimos, el conde de Salvatierra y el duque de Alba han estado un tiempo distanciados. Los roces entre ellos empezaron después del fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, cuando el heredero de la Casa de Alba decidió abrir los palacios de su familia al público. Fue en ese momento cuando Cayetano tuvo que abandonar Dueñas y dio unas declaraciones que mostraban su descontento. «Me parece absolutamente lo contrario a lo que hubiera querido mi madre», comentó al respecto. Poco después, un grupo de reporteros se encontró con don Carlos, le preguntaron por esta trifulca y contestó: «Mire usted, a mí no me hable de mi hermano. Pregúntenle a él. No me falten el respeto». Por suerte, han sabido solucionar sus problemas a tiempo y han disfrutado de este día en familia.

Cayetano Martínez de Irujo abrazando a su sobrino. (Foto: Gtres)

Los Alba apoyan al duque de Arjona

Carlos, el duque de Alba, no ha querido perderse la boda de su hermano, aunque también podemos mencionar la presencia de Alfonso, quien se ha adelantado al resto y ha sido uno de los primeros en llegar a la iglesia. Tampoco podemos pasar por alto el apoyo que Cayetano ha recibido por parte de Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro. Entre ellos también ha habido varios roces y se han lanzado reproches mutuos, aunque ahora todo esto forma parte del pasado. Se reconciliaron unos meses antes de la boda, concretamente en el Festival Flamenco Trocadero, que tuvo lugar en Sotogrande (Cádiz).

Eugenia Martínez de Irujo en la boda de Cayetano y Bárbara. (Foto: Gtres)

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el fantasma del rencor no ha tenido cabida en esta boda. Todo el mundo ha podido ver el sentido abrazo entre Carlos y Cayetano, de hecho, estaban muy cerca de la puerta de la iglesia y la gente que estaba fuera ha comprobado el respeto que existe entre ambos. De la misma forma, cuando el duque de Arjona ha visto a su sobrino Fernando, se ha adelantado hasta él y también le ha saludado de una forma muy cariñosa. Es decir, los Alba se han reunido en Sevilla y, de alguna forma, le han rendido un bonito tributo a doña Cayetana.

Bárbara Mirjan, integrada en la familia

Bárbara Mirjan con Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

Cayetano Martínez de Irujo ha tenido diferencias con su familia, pero Bárbara Mirjan se ha mantenido al margen de estos roces en todo momento. La actual duquesa consorte ha tenido un comportamiento ejemplar y no ha tardado en ganarse la simpatía de sus cuñados. De esta forma, le han recibido con los brazos abiertos en la Casa de Alba y lleva siendo una más desde hace mucho tiempo.