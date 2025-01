Año nuevo, vida nueva. Este 2025 arranca de la mejor de las maneras para Cayetano Martínez de Irujo y su hermana Eugenia, quienes tras meses distanciados han dejado atrás las rencillas del pasado para firmar la paz y volver a recuperar la excelente relación que siempre habían tenido. Ha sido a través de las redes sociales de ambos donde se ha podido ver una bonita estampa familiar mientras celebraban la que es una de las noches más especiales de estas fiestas navideñas, la Nochevieja.

«Bonita entrada en el año 2025», ha escrito el aristócrata en el post publicado en su perfil de Instagram. Además, Cayetano Martínez de Irujo ha posado, de lo más sonriente, junto a Eugenia, en otra preciosa fotografía que confirma el inicio de una nueva y próspera era familiar en la que la unión marcará la tónica de su relación de hermanos.

La relación con el resto de sus hermanos

Al margen de este acercamiento, cabe reseñar que Cayetano Martínez de Irujo no mantiene el mismo vínculo con el resto de sus hermanos, Carlos, Alfonso, Jacobo y Fernando. De hecho, sobre ellos ha hablado en varias ocasiones en los últimos meses. Es importante reseñar en estas líneas que el origen del conflicto entre ellos se produce por la herencia de su madre, la querida y recordada duquesa de Alba, quien falleció en noviembre de 2014.

En el mes de septiembre, el conde de Salvatierra se convirtió en uno de los protagonistas de Dinastías de Telecinco. «Los celos y la envidia o se tratan psicológicamente o se traducen en odio», llegó a decir el duque sobre la situación que vivía por aquel entonces con su familia. «Uno no puede vivir con odio sin haber hecho nada para ello. Yo solo fui el escogido de mi madre para llevar la casa. Eso es todo el mal que hice. El problema realmente no es tuyo, no tiene solución», añadió. «Yo tengo una relación correcta y cordial dentro de lo que cabe con mi hermano Carlos. Me senté con él y le dije todo lo que quería decirle. No conseguí lo que esperaba, pero por lo menos me quedé satisfecho porque me escuchó. Actualmente, tengo una relación cordial y así la quiero mantener», explicó también.

Sin embargo, en esta intervención sí que destacó que de todos los hermanos, siempre ha habido una mejor relación con Fernando, de quien dijo que es «justo» porque «es el único que se ha mantenido imparcial». En cuanto a Alfonso y Jacobo aclaró que la unión es «absolutamente inexistente».

Un reencuentro familiar

Por otro lado, el pasado 20 de noviembre se cumplió el décimo aniversario de la muerte de la duquesa de Alba, motivo por el que su hijo Cayetano Martínez de Irujo organizó una misa en su honor que se celebró en la Iglesia de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Hasta el citado lugar se desplazó el duque, quien se reencontró con dos de sus hermanos, Carlos y Fernando. Pese a las diferencias se saludaron de forma cordial.