El 2025 ha traído consigo algo que parecía imposible: la reconciliación entre los hermanos Martínez de Irujo. Tal y como ha publicado en su perfil oficial de Instagram, Cayetano ha acercado posturas con Eugenia y han decidido pasar la Nochevieja juntos con el resto de la familia. Entre los presentes se encontraban Tana Rivera con su novio, Manuel Vega, Narcís Rebollo y Bárbara Mirjan, entre muchos otros.

Además de la fotografía grupal, el duque de Arjona también quiso compartir con sus seguidores una imagen en la que aparecía solo con su hermana. En ella, ambos posan con unos rostros muy felices que reflejan a la perfección el buen momento por el que atraviesa su relación después de tantos meses distanciados. «Bonita entrada en el año 2025», escribía junto al carrusel.

Como no podía ser de otra manera, los comentarios no se hicieron esperar, y los usuarios de la red no tardaron en mostrarse muy sorprendidos con la inesperada reconciliación: «Qué bien ver a los hermanos juntos», «Maravillosa manera de comenzar el año», «Qué alegría», «Me alegro mucho. Hay que armonizar y salvar lo que une», «¡Cómo me alegro de ver esas fotos de unión familiar!», «Qué bien que acerquéis posturas», «Familia unida jamás será vencida», «Con lo buena gente que sois, era una pena veros peleados», escribían algunos de ellos.

Esta fotografía ha pillado por sorpresa a propios y extraños. Y es que cabe destacar que el pasado mes de noviembre, desde el plató del programa Y ahora Sonsoles, el jinete se volvió a mostrar completamente decepcionado con sus hermanos: «Fue morirse ella y cayeron todos sobre mí como si fuera un corrupto», decía, confesando que uno de los motivos por los que se enfrió la relación fue a raíz de la herencia de la duquesa de Alba, fallecida en 2014.

Aunque ninguno ha confirmado nunca cuál fue el motivo concreto por el que estalló todo por los aires, la periodista Paloma Barrientos comentó que estos problemas se debían a la solicitud de un préstamo de tres millones de euros por parte de Cayetano a una sociedad compartida con sus hermanos.

Sea cual fuera el problema, Cayetano aclaró en el programa presentado por Sonsoles Ónega que «estuvo seis meses detrás de Eugenia para intentar hablar», pero esta no se lo permitió, algo que interpretó como que a día de hoy ya no le necesita en su vida. Es por ello por lo que la reconciliación parecía imposible, aunque cabe destacar que la pareja de Narcís Rebollo ya declaró recientemente que la reconciliación podría darse «más pronto que tarde». Y así ha sido.