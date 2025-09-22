Junto a su madre y con una peluca rosa: así ha sido la despedida de soltera de Stella del Carmen

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. El próximo 18 de octubre, Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, y el financiero Alex Gruszynski se subirán al altar para darse el «sí, quiero» y sellar su amor delante de una larga lista de invitados. No obstante, mientras llega el gran día, y como no podía ser de otra manera, la joven ya ha disfrutado de su despedida de soltera. Así lo ha compartido ella misma a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha decidido publicar algunos de sus momentos favoritos de la especial velada.

Tal y como se puede ver en las imágenes, Stella del Carmen se reunió con su grupo de amigas más cercano en una fiesta inolvidable (celebrada en una casa privada) a la que no le faltó detalle: desde globos rosas en el techo hasta una tarta personalizada en forma de corazón en la que se podía leer Miss & Mrs.

Imágenes de la despedida de soltera de Stella del Carmen. (Foto: Gtres)

Más allá de sus amistades, Stella también ha dejado al descubierto que estuvo acompañada por su madre, Melanie Griffith, la cual se está convirtiendo en todo un férreo apoyo para ella a la hora de organizar los preparativos de la boda. Para la ocasión, lució unos pantalones vaqueros con una blusa negra semitransparente de manga larga.

Por otro lado, la joven también ha querido publicar un divertido momento que experimentó durante la especial velada. Y es que en medio de las risas y complicidad que parece mantener con sus amistades, se animó a ponerse una llamativa peluca de color rosa que ha dejado entrever que participó en las míticas pruebas y juegos con los que se suele sorprender a la novia durante los días previos al enlace matrimonial. Un gesto que, sin duda, refleja el ambiente distendido y festivo que hubo implantado durante la ceremonia.

Stella del Carmen Banderas en su despedida de soltera. (Foto: RRSS)

Por último, una vez terminó la fiesta, Stella del Carmen se marchaba del lugar de la celebración visiblemente feliz junto a su novio, quien también estuvo presente en la fiesta. Todo parece indicar que le entregó un ramo de flores al final de la noche, un detalle con el que la hija de Banderas no dudó en posar con una gran sonrisa que reflejaba la felicidad absoluta que sentía en ese momento. Precisamente en esta instantánea dejó al descubierto el look que había escogido para la ocasión, el cual, como no podía ser de otra manera, era blanco. Se trataba de un vestido de manga larga lleno de transparencias y con bordados de relieve. Un estilismo digno de una auténtica novia.

Stella del Carmen Banderas en su despedida de soltera. (Foto: RRSS)

Todo lo que se sabe sobre la boda de la hija de Antonio Banderas

Desde que salió a la luz la noticia del enlace matrimonial de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski, lo cierto es que son pocos los datos que se conocen. Y es que la pareja parece que está prefiriendo vivir este especial momento en la más absoluta intimidad. Sin embargo, está siendo imposible mantener todos los detalles en secreto. De hecho, el digital Tribuna de Valladolid ha sido el encargado de publicar el lugar que han escogido para convertirse en marido y mujer. Será en la Abadía Retuerta, un antiguo monasterio que guarda una gran historia y que, durante la ceremonia, contará con un amplio dispositivo de seguridad para reservar la intimidad de todos los invitados, entre los que se esperan grandes rostros conocidos.