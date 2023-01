El año nuevo de Belén Rueda: los motivos de su inesperada ruptura con Javier Artime

Las rupturas forman parte de las relaciones, y aunque al empezar una relación o estar feliz en ella nunca piensas en que puede llegar, lo cierto es que es una posibilidad que está ahí y en cualquier momento, por el motivo que sea, se puede pasar del amor al «adiós» y todo se acabó. Te contamos la ruptura de Belén Rueda y Javier Artime, una noticia sorprendente para comenzar el año fuerte en el terreno amoroso de los famosos nacionales y que ha pillado por sorpresa al mundo del famoseo.

La ruptura de Belén Rueda y Javier Artime

La actriz comenzó a salir con el piloto hace 3 años y medio, una relación muy comentada desde el principio ya que Belén es 20 años mayor que Javier, pero que desde luego no fue un impedimento para que surgiera el amor y tuviera lugar una relación bonita y estable que finalmente no ha podido continuar. Según parece, tras un tiempo inmersos en una crisis que no han podido superar, la pareja ha puesto punto y final a su relación justo antes de finalizar el año.

Aunque Belén no suele prodigarse hablando de su vida privada, lo cierto es que en sus redes sociales sí que de vez en cuando ha compartido momentos junto a Javier, como en las vacaciones que disfrutaron juntos el pasado verano. Con profesiones en mundos muy diferentes, la pareja siempre disfrutó al máximo de sus aficiones en común, como viajar o hacer deporte, y desde que aparecieron en público por primera vez esquiando en Baqueira Beret en 2019 nunca se escondieron.

Según parece, el amor se fue gastando y en los últimos meses más que cariño y admiración lo que prodigaban eran las discusiones, algo que echando un vistazo a sus cuentas de Instagram se puede ver que algo no iba muy bien ya que pasaron de compartir bastante contenido juntos a prácticamente no publicar nada, y eso hoy en día, en este presente tan virtual, es sin duda una señal de crisis o de que algún motivo hay para dejar de subir contenido con tu pareja.

Sea como sea, tras la crisis y las discusiones, ambos decidieron que lo mejor en este punto era separar sus caminos y comenzar un nuevo año, y una nueva vida, sin el lastre de una relación quemada que no tiene un camino por el que seguir. Un viaje con amigas para olvidar lo malo y disfrutar de la mejor compañía fue la fórmula elegida por Belén para entrar en 2023 con las mejores energías.