Anabel Pantoja sorprende al contar la conexión que hay entre su hija y el hijo de Omar Montes

En un giro inesperado de los acontecimientos, Anabel Pantoja ha decidido ponerse en contacto públicamente con Omar Montes para desvelar el vínculo que tienen en común sus hijos pequeños. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que el cantante fue novio de Chabelita, prima de Anabel, y la relación no terminó bien, por eso ha sorprendido tanto que la influencer haya utilizado un tono tan amistoso. No podemos olvidar que Isa Pi ha estado mucho tiempo sin querer saber nada de Omar, pues considera que en su momento se aprovechó de la familia Pantoja para ganar repercusión en los medios de comunicación. Sin embargo, su entorno ha decidido olvidar y pasar página.

El nacimiento del pequeño Ismael, segundo hijo de Omar Montes y primero en común con su novia, Lola Romero, ha despertado una oleada de mensajes de cariño. La noticia fue dada a conocer inicialmente por el luchador Ilia Topuria, gran amigo del cantante, que compartió una tierna imagen de los nuevos padres con su bebé recién nacido en brazos. Poco después, el propio Montes publicaba las primeras fotos de su hijo en Instagram, presentándolo oficialmente ante sus seguidores con un mensaje lleno de ternura.

El artista, que durante los últimos años ha preferido mantener su vida personal al margen del foco mediático, ha hecho una excepción para compartir con su público este momento tan importante.

El mensaje de Anabel Pantoja

Durante el embarazo, ha sido Lola quien ha llevado la voz cantante en redes sociales, mostrando sin filtros la evolución de su tripa y las emociones que acompañan a la maternidad. La joven ha reconocido que esta etapa no ha sido sencilla, que el cambio físico y emocional ha sido profundo, y que el apoyo de Omar y su círculo más cercano ha sido esencial para sobrellevarlo. Su sinceridad ha conectado con muchas mujeres que se han sentido identificadas con sus palabras. Y es que la llegada de Ismael no solo marca el inicio de una nueva vida para la pareja, sino también una etapa de madurez personal para el artista, quien ya es padre de un adolescente, Omar Jr., nacido hace 13 años de su relación con Nuria Hidalgo.

Entre las felicitaciones recibidas por el nacimiento del pequeño, ha destacado especialmente la de Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja quiso dejar un mensaje cargado de ternura en la publicación de Omar, en el que dejó entrever el vínculo que siente con la nueva familia. «Muero con el hoyo como mi niña. Bendiciones», escribió Anabel, haciendo referencia a un rasgo físico del bebé que comparte con su hija, Alma.

El mencionado comentario ha despertado una gran simpatía entre sus seguidores, que han interpretado las palabras de la influencer como un gesto de empatía hacia unos padres que, como ella, viven la emoción de un recién nacido en casa. Pero, ¿cómo le habrá sentado todo esto a Isa Pantoja?

Anabel Pantoja, muy feliz con su hija

Anabel, que se convirtió en madre el pasado mes de noviembre junto a su novio, David Rodríguez, ha mostrado públicamente cómo la maternidad ha transformado su vida. Desde el nacimiento de Alma, la colaboradora ha preferido preservar la intimidad de su hija y apenas ha compartido fotografías suyas, pero sí ha hablado abiertamente del amor incondicional que siente y de los cambios que ha traído esta nueva etapa.

En su mensaje a Omar Montes, no sólo quiso felicitarlo, sino también reflejar la complicidad que une a quienes están experimentando la paternidad y maternidad casi al mismo tiempo. A pesar de que Montes fue en el pasado pareja de su sobrina Isa Pantoja, Anabel ha dejado claro que ante la llegada de un hijo, las diferencias quedan a un lado.

El comentario de Anabel Pantoja ha sido, además, una muestra del clima de respeto y cercanía que impera actualmente entre muchos miembros del entorno Pantoja y el propio Omar Montes, a pesar de los problemas que hubo en el pasado. La influencer, que siempre se ha mostrado sensible ante temas familiares, ha querido expresar públicamente su alegría por este nacimiento y subrayar el lazo simbólico que une a su hija Alma con el pequeño Ismael. Ambas criaturas representan nuevas etapas, nuevas ilusiones y la esperanza de dos familias que, pese a los altibajos del pasado, comparten hoy una emoción común: la de ver crecer a sus hijos con amor y protección.

No podemos olvidar que Isa Pantoja también ha sido madre de un pequeño llamado Cairo, fruto de su historia de amor con el modelo Asraf Beno. Esto quiere decir que cabe la posibilidad de que se haya puesto en la piel de su prima, quien ha dado prioridad a los pequeños de la casa y ha decidido olvidar los conflictos que tuvieron lugar hace unos años.