La amenaza en directo de Belén Esteban que deja a todos sin palabras: «La última vez»

Belén Esteban saltó a la fama gracias a su relación con Jesulín de Ubrique. Durante un tiempo intentó pasar inadvertida, pero después descubrió que tenía mucho talento para trabajar en los medios de comunicación y dio una serie de entrevistas que marcaron el inicio de su nueva etapa. A partir de ese instante, se convirtió en colaboradora de televisión y la audiencia la nombró «princesa del pueblo». El problema es que han pasado muchos años desde entonces y ya ha perdido su poder mediático, aunque su discurso sigue con la misma fuerza que siempre. De esta forma, ha lanzado una amenaza en directo. Concretamente ha dicho: He hablado mucho en mi vida, pero si lo sé, hubiera hablado más. Ya no me voy a callar más. La ultima vez». Pero, ¿a quién van dirigida estas palabras? ¡Tenemos la respuesta!

Desde hace unos meses, Belén Esteban está trabajando de tertuliana en un programa llamado No somos nadie que se emite en Ten, una cadena de la TDT. El espacio está presentado por su amiga María Patiño, quien le mostró unas imágenes de Toñi Moreno entrevistando a Jesulín de Ubrique en Canal Sur. La periodista charló con el torero y puso en valor su faceta paterna, asegurando que era un padre perfecto para sus cuatro hijos y eso es justo lo que le ha sentado mal a Belén. Como todo el mundo sabe, la antigua princesa del pueblo asegura que Jesús Janeiro nunca se ha preocupado de la hija que tienen en común, por eso no entiende que Toñi haya puesto en duda esta realidad tan dolorosa.

«Toñi Moreno, sabes que te quiero, que te tengo un cariño enorme y que no estoy enfadada contigo porque seas amiga de Jesulín y María José. Yo me alegro, tengo íntimos amigos que lo son también de ellos, como tú. Pero te voy a decir una cosa. Vi la entrevista y me dio rabia. ¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija?», ha preguntado visiblemente molesta. Lo que más le ha tocado es que Toñi, según creía, forma parte de su círculo de amigos, de ahí que no entienda su postura.

El malestar de Belén Esteban

La colaboradora recalca que Jesulín de Ubrique nunca ha jugado con su hija Andrea. Tanto es así que la joven lleva mucho tiempo viviendo fuera de España y nunca ha recibido una visita de su padre. Es más, Belén ha desvelado que Andreíta quería estudiar en Inglaterra, así que ella se puso en contacto con Jesús para pedirle que participase en los gastos extra. Sin embargo, el torero, siguiendo la versión de Esteban, se negó en rotundo y dijo que únicamente iba a limitarse a pasar la pensión alimenticia.

Con todo esto, podemos entender que Belén Esteban se toma muy en serio las cuestiones que están relacionadas con su hija y no consiente que nadie ponga en duda la historia que ha vivido. «Te lo digo: entiendo que él sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía. Pero que sea la última vez que digas que le has visto con todos sus hijos jugando porque con una no ha jugado nunca», le ha dicho a Toñi Moreno. Por otro lado, ha recalcado que no está enfadada con la presentadora por ser amiga de Jesulín, sino por un suceso que tuvo lugar en una peluquería de Madrid.

«Tú sabes por qué estoy enfadada contigo. Por lo que pasó en la peluquería de Zamorano», ha empezado diciendo. «Que no vaya contando por ahí que estoy enfadada con ella porque es amiga de ellos». Más adelante ha explicado que Toñi se encontró con Andrea Janeiro en el mencionado establecimiento y se acercó a ella para decirle que su padre le había informado de sus novedades. Según Belén, esto no ha podido suceder porque Jesulín desconoce totalmente el estado actual de Andreíta.

La respuesta de Toñi Moreno

Después del revuelo, los micrófonos de la agencia Gtres se han acercado a Toñi Moreno para preguntarle en qué punto se encuentra, pero la comunicadora no quiere entrar en detalles y promete que va a hacer todo lo posible para solucionar esta guerra cuanto antes.

«Mira, yo no he contestado a través de las redes ni nada. Yo a Belén la quiero mucho. Sé, la conozco y todos lo conocemos, sé que su punto débil, ese es su punto. Entonces yo tengo que entenderla, no tengo nada que perdonarle. Ya está, ese es su punto y cuando le toquen ese punto, pues estalla y yo lo tengo que entender», ha explicado usando un tono muy pausado. Es más, asegura que, cuando ha sido consciente del conflicto, se ha puesto en contacto con su amiga para intentar calmar los ánimos.

Toñi ha explicado que lleva muchos años compartiendo el mismo círculo que Belén y por ello no le interesa mantener un ambiente tenso, al contrario. Desea que todo se soluciona cuanto antes. «Mira, los dos mejores amigos de Belén también son los míos: Raúl Prieto y Manolo Zamorano. Y yo no podría tener a esas dos personas maravillosas en mi vida si Belén no fuera maravillosa. Ya está, no voy a entrar en la polémica. Si le ha molestado algo, yo pido perdón, pero yo hago mi programa y mis entrevistas. Jesús es mi amigo y yo no soy incisiva, pero ni con él ni con nadie», responde cuando le preguntan si se reencontrará con la polémica tertuliana.