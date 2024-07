Amador Mohedano suelta la bomba sobre la separación de Alejandra Rubio y Carlo Constanza

Alejandra Rubio, nieta de María Teresa Campos, se ha convertido en noticia tras confirmar su embarazo junto a Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. Este suceso ha situado en el punto de mira a Amador Mohedano, íntimo amigo de la familia Campos. El representante ha hablado muy claro sobre la separación de Carlo y Alejandra, un rumor que lleva bastante tiempo circulando por los platós de Telecinco. Rubio lo ha negado, pero cada vez son más los que creen que no está diciendo la verdad. Antes de entrar en detalles debemos empezar por el principio de la historia.

La reacción de Terelu Campos al embarazo de Alejandra Rubio fue uno de los momentos más esperados. Según las declaraciones de la pareja, la presentadora se mostró sorprendida al principio, pero rápidamente brindó su apoyo a los futuros padres. Sin embargo, la noticia no ha sido bien recibida por todos. Las voces críticas no tardaron en alzarse, cuestionando la decisión de Alejandra de tener un hijo cuando solo lleva cinco meses con Carlo Costanzia. También les han acusado de estar haciendo todo esto para llamar la atención de la prensa, pues el embarazo se ha convertido en un tema muy jugoso.

En medio de esta polémica, Amador Mohedano decidió expresar su opinión. Durante una conversación con el programa donde colabora Alejandra Rubio, el hermano de Rocío Jurado lanzó unos duros comentarios. Cree que antes o después Alejandra terminará separándose de Carlo. Recuerda que tener un hijo es una decisión muy importante, por eso ha hablado con tanta sinceridad.

La guerra de Amador Mohedano y Alejandra Rubio

Alejandra Rubio no está sola. Carmen Borrego, al enterarse de que el tío de Rocío Carrasco había vuelto a arremeter contra su familia, puso las cartas sobre la mesa en ‘Así es la vida’. Sandra Barneda, conductora del programa, desveló que Mohedano había sido bastante duro. «Amador, para lo que has quedado», le reprochó Carmen.

Amador no se contuvo al hablar sobre Terelu Campos, describiéndola como una persona hipócrita y falsa. Según él, muestra una cara agradable y educada frente a las cámaras, pero cambia completamente cuando no le están grabando. «Terelu es muy falsa, tío. Ella cuando está con las cámaras delante es la más simpática… Todo eso muy bien, ya he terminado su cometido, se mete en el coche de producción y le cambia la cara», afirmó sin ningún miramiento.

Sobre el embarazo de Alejandra, Amador fue todavía más duro. Considera que Terelu debe haberse tomado muy mal la noticia porque su hija y Carlo apenas se conocen. Además, criticó al hijo de Mar Flores, insinuando que la relación está llena de problemas. Según su punto de vista, la pareja únicamente quiere hacer caja, por eso les viene bien que se hable de su separación.

¿Qué le espera a Alejandra Rubio? Amador Mohedano responde

Amador defiende que a Alejandra Rubio le espera un futuro poco prometedor junto a Carlo Costanzia. Según él, la relación no llegará a septiembre: «Un niño, una barriga eso es una responsabilidad que te cambia la vida total. A septiembre no llega. La pareja no llega a septiembre, no llega, no llega, no llega».

Carmen Borrego escuchó las declaraciones de Amador. En un momento dado, decidió quitarse las gafas y responder con firmeza: «Yo espero Amador que el campo sin labrar no sea el campo en el que tú vas a hacer caca, que sería lo que nos faltaba… Amador, de verdad, tienes mucho que callar. Yo no hablo de tu familia y no sé qué haces tú hablando de la mía. Creo que se tiene que calmar».

Las críticas de Amador Mohedano y la respuesta de Carmen Borrego añaden más leña al fuego en una situación ya de por sí tensa. La relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia sigue siendo un tema candente en la crónica rosa y el tiempo dirá si las predicciones de Mohedano se cumplen o si la pareja logra superar las adversidades.

Mientras tanto, Terelu Campos ha pensado que lo mejor para todos es dar la callada por respuesta a los ataques que sus enemigos están lanzando contra el clan. No está dispuesta a aguantar mentiras, pero tampoco quiere que nadie altere a Alejandra en este momento. La joven espera su primer hijo y debe estar tranquila, de ahí que los comentarios de Amador Mohedano hayan caído en saco roto.