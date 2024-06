Amador Mohedano la lía con Hacienda: el movimiento que ha hecho saltar las alarmas

Por todos es conocido que Amador Mohedano está atravesando una situación económica delicada, pero casi nadie sabía que podría perder la herencia que recibió por parte de su hermano. Después de la triste pérdida de Rocío Jurado, el ex de Rosa Benito se convirtió en propietario de una parte de Los Naranjos, la finca donde ha establecido su residencia habitual. El otro 50% le pertenece a Gloria Mohedano, quien se ha comprometido a no darle la espalda. La periodista Paloma Barrientos ha confirmado que esta propiedad salió a subasta el pasado 21 de mayo por 293.095,98 euros. El próximo 10 de junio se cerrará el proceso, pero ¿qué error ha cometido Amador?

El tío de Rocío Carrasco ha reconocido que en su momento vendió 3.000 metros cuadrados de Los Naranjos al hijo de un amigo suyo por 90.000 euros. El problema es que no tendría que haber realizado esta operación porque la finca está embargada. Dicho movimiento ha hecho saltar todas las alarmas y estamos delante de un nuevo escándalo que podría empeorar el presente de Amador.

Gloria Mohedano ha asegurado que su hermano no se quedará en la calle. Hacienda puede embargar una parte de Los Naranjos, pero no necesariamente la zona donde está la casa de Amador. Esto quiere decir que Gloria le dejará que siga viviendo allí, pues el otro 50% sigue formando parte del patrimonio familiar. El colaborador de Telecinco Pepe del Real asegura que este detalle ha hecho que Mohedano esté más tranquilo. El ex representante de Rocío Jurado reconoce que ha cometido errores y está dispuesto a subsanarlo.

Las deudas de Amador Mohedano

Amador Mohedano ha ganado mucho dinero en televisión. Recordemos que en su momento concursó en ‘Supervivientes’ y tampoco podemos olvidar que ha sido representante de rostros tan conocidos como Belén Esteban, pero ¿qué ha hecho con su patrimonio? Ya en 2016 tuvo problemas con la Agencia Tributaria y el conflicto se repitió un año después. Es decir, es una situación que lleva arrastrando bastante tiempo.

«Me han contado que, en los últimos días, ha recibido una notificación de Hacienda en la que le reclaman una deuda de 247.000 euros. De momento, van a proceder al embargo de sus cuentas. Es cierto que él vive de una pensión porque actualmente no tiene un trabajo ni más ingresos», contó el periodista Pepe del Real en ‘Vamos a Ver’ en enero de 2024.

El periodista advirtió de que la casa donde está viviendo corre peligro. «Se le advierte y teme que Hacienda pueda meter mano a la única propiedad que tiene, que es la casa en la que vive, en Chipiona, y que heredó de su hermana y comparte con Gloria Mohedano». Por suerte para Amador, Gloria se ha solidarizado y no piensa soltarle de la mano.

El padre de Rosario Mohedano asegura que, cuando descubrió la magnitud del problema, se puso manos a la obra. Lleva intentando solucionar el conflicto desde principios de año. «Mi abogado me ha dicho que lo único que puedo decir es lo que debo decir, que voy a tener una reunión con mi gestoría y con el inspector de Hacienda en Cádiz y no digo nada más. Límite no hay nada, al contrario. El inspector está de vacaciones y hasta el día 16 de enero no vuelve. El 16 o el 17 él me dará cita para irme a Cádiz con mi gestor y a ver de qué forma vamos a ir solucionando lo que sea. Solución tendrá que haberla», le explicó a Pepe.

La reaparición de Amador Mohedano

Amador Mohedano ha reaparecido en Chipiona. Ha hecho acto de presencia en el homenaje que su familia le ha organizado a Rocío Jurado. El pasado 1 de junio se cumplieron 18 años de su triste fallecimiento y el mediático clan ha organizado un acto en la tierra natal de la cantante.

José Ortega Cano también ha estado allí y ha llamado mucho la atención que Gloria Camila se ha ausentado. La que tampoco ha podido estar es Rocío Flores, nieta de la Más Grande. La influencer está fuera de España debido a un viaje de trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rucio (@rocio_jurado__)

Amador cuenta con el respaldo de su familia. En Chipiona ha coincidido con José Ortega Cano. El torero tampoco está viviendo su mejor etapa, pues una conocida revista asegura que su situación financiera no es favorable. Ortega Cano prefiere no hacer declaraciones al respecto y se ha molestado mucho con la prensa. No está dispuesto a hablar, pero continúa con su vida y esa es la razón por la que se ha desplazado hasta Andalucía para rendir tributo a la memoria de su primera mujer.

Gloria Mohedano también se ha dejado ver por el homenaje. Ha estado acompañada de su marido José Antonio, uno de los grandes enemigos de Rocío Carrasco.