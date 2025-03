Alerta urgente de Jorge Rey por una nueva DANA: «La situación…»

Jorge Rey lanza una alerta urgente, ante una nueva DANA que llega a toda velocidad y puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Son tiempos de cambios para los que debemos empezar a prepararnos, de la mano de una serei de detalles que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener. Estamos ante un cambio de tiempo que nos sumerge en una serie de alertas en las que todo es posible. El miedo a lo que nos está esperando en estos días en los que puede acabar siendo una realidad.

Estas lluvias abundantes que han conmocionado el país se han convertido en un problema para muchos. Por lo que, tenemos que empezar a ver lo que nos está esperando con ciertos detalles que quizás nos afectarán más de lo que quizás hubiéramos esperado. El experto en el tiempo Jorge Rey no duda en adelantarse a lo que llega en estos días que esto puede acabar siendo lo que nos empieza a pensar en este tipo de detalles. Estar pendientes de una previsión del tiempo den la que las lluvias, pero también el frío puede acabar siendo el que marque estas jornadas.

La situación se complica

Las lluvias nos acompañarán en gran parte del país en casi toda la semana. Por lo que, habrá llegado el momento, por lo que, habrá llegado el momento de apostar por algunos detalles que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después en este momento.

Es tiempo de empezar a ver llegar lo que llega, lo que realmente puede acabar luchando por lo que realmente puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno. Por lo que, tenemos que estar pendientes de determinados cambios, que hasta la fecha no pensábamos que pasaría.

El miedo a una nueva DANA es lo que realmente puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno, en estos días. Jorge Rey es uno de los que realmente nos lanza una previsión antes de tiempo, de la mano de este tipo de detalles que pueden ser los que marquen un antes y un después.

Con ciertos datos que nos indican las cabañuelas, lo que puede pasar en estos días es una situación cambiante que, sin duda alguna, nunca hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de ver llegar algunos fenómenos preocupantes, por lo que, hay que ver que nos dice.

Llega una alerta urgente de Jorge Rey ante la llegada de una DANA

Tal y como nos dice este joven: «La situación de levante se refuerza en Castellón y Valencia, afectando con mayor intensidad en zonas de Aragón». Jorge Rey no duda en tranquilizar un poco a la población: «Para tranquilizar, no se trata de una DANA como la de Valencia, las previsiones no apuntan de una manera tan clara a precipitaciones de 400 litros que puedan dejar riadas históricas, pero sí hay que establecer avisos rojos».

La AEMET coincide directamente con lo que nos dice Jorge Rey: «El acercamiento y profundización de una borrasca atlántica hará que persista una situación de inestabilidad en la Península y Baleares. Así se esperan cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, con precipitaciones generalizadas que podrían ir de forma dispersa acompañadas de tormenta y granizo menudo. Se prevén más abundantes, pudiendo llegar a fuertes y/o persistentes, en Castellón y este de Cataluña, así como en Andalucía occidental y en el oeste de Galicia y del sistema Central. Son poco probables en litorales del Cantábrico. La cota de nieve se mantendrá en torno a los 1800/2200 metros, con nevadas afectando a Pirineos, sistema Central, Cantábrica y Béticas. En Canarias la cola de uno de los frentes asociado a la borrasca también dejará cielos nubosos con precipitaciones en vertientes norte y oeste de las islas occidentales sin descartarse en el resto, donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos».

Siguiendo con la misma previsión: «Es probable que persista la calima en el sureste peninsular y Baleares, pudiendo darse las precipitaciones en forma de barro. Las temperaturas máximas aumentarán en el oeste de Galicia, Canarias, Melilla y un amplio entorno del sistema Ibérico, con descensos en la mitad sur de la vertiente atlántica y puntos de Alborán. Las mínimas aumentarán en el extremo nordeste peninsular, con descensos en general ligeros en el resto de la Península y pocos cambios en los archipiélagos. Heladas débiles en el Pirineo. Soplarán vientos en general moderados, del este y sureste en Baleares, Cantábrico, tercio nordeste y fachada oriental peninsular, y del sur en el resto. Se prevén intervalos de fuerte en litorales del oeste de Galicia y de Andalucía occidental que también podrían darse en costas del Cantábrico, del norte de Baleares y de Cataluña. Asimismo son probables las rachas muy fuertes en el entorno cantábrico. En Canarias soplarán vientos moderados de componente oeste».