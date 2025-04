Alejandra Rubio y Carlo Costanzia confirman lo que todo el mundo se preguntaba sobre ellos

Después de semanas de rumores y discretas pistas en redes sociales, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han confirmado de forma oficial lo que sus seguidores sospechaban desde hace tiempo. La joven pareja, que en los últimos meses no ha dejado de acaparar titulares por su futura paternidad, ha dado un importante salto en su vida profesional que marca el inicio de una etapa cargada de ilusión y compromiso. Atrás quedan los días de especulaciones: el misterio se ha despejado y ambos han celebrado por todo lo alto la apertura de su propio negocio. Todo el mundo se lo pregunta y en OKDIARIO tenemos la respuesta.

Con enorme expectación y una sonrisa de oreja a oreja, Carlo Costanzia ha compartido por fin la noticia más esperada por sus fans. Tras meses de preparación y mucho esfuerzo, el actor y cantante ha inaugurado su propio establecimiento: Brigante’s Barber & Tattoo, una barbería y estudio de tatuajes situado en pleno corazón de Vallecas, un barrio que ha sido testigo de momentos importantes para su trayectoria personal. La apertura oficial tuvo lugar hace apenas unas horas y el hijo de Mar Flores no ha podido ocultar su entusiasmo al anunciar que ya están listos para recibir a su clientela.

Acompañando su mensaje, Carlo publicó una fotografía frente a la fachada del local, un gesto cargado de simbolismo que representa el trabajo y la pasión invertidos en este proyecto. «¡Por fin abrimos las puertas de vuestra nueva casa!», escribió en sus redes sociales, invitando a todo aquel que lo desee a reservar su cita y vivir la experiencia que han preparado con tanto mimo. La respuesta de sus seguidores fue inmediata, con una avalancha de felicitaciones y mensajes de apoyo.

La reacción de Alejandra Rubio

Como no podía ser de otra manera, Alejandra Rubio no tardó en mostrar su apoyo incondicional a su pareja en este momento tan especial. Desde sus historias de Instagram, la hija de Terelu Campos compartió la misma imagen de Carlo, acompañándola de palabras de entusiasmo y varios emoticonos que reflejaban su orgullo.

Este gesto evidencia, una vez más, la gran complicidad que une a la pareja, que ha sabido afrontar los altibajos de los últimos tiempos con entereza y una actitud positiva. Después de los difíciles episodios que marcaron el pasado de Carlo, esta nueva etapa representa una segunda oportunidad llena de esperanza. Ha encajado muy bien en a familia Campos y todo hace pensar que tiene por delante un futuro repleto de esperanza.

Desde que Alejandra Rubio y su novio anunciaron que están esperando su primer hijo juntos, muchos se preguntaban de qué manera pensaban consolidar su futuro económico. La respuesta no ha tardado en llegar: han apostado por emprender y construir algo propio desde cero. Brigante’s Barber & Tattoo no sólo es una barbería. Es un espacio dedicado al arte del tatuaje, pasión que Carlo lleva mucho tiempo cultivando.

La familia se vuelva con Terelu Campos

Pero las buenas noticias no acaban aquí. Este fin de semana, Terelu Campos vivió una de las noches más emotivas de su vida al debutar como actriz de teatro en Valladolid. Rodeada del cariño de su entorno más cercano, la hija de María Teresa Campos logró cumplir uno de sus grandes sueños personales. Alejandra Rubio, por supuesto, no quiso faltar a la cita y acudió al evento acompañada de su inseparable Carlo Costanzia.

El modelo se mostró visiblemente emocionado durante toda la función, hasta el punto de que, según algunos testigos, no pudo contener las lágrimas en varios momentos de la representación. Un gesto que no pasó desapercibido para Terelu, que en declaraciones posteriores agradeció públicamente el apoyo y la sensibilidad mostrada por su futuro yerno. La actriz vivió así una jornada inolvidable, arropada también por amigos como Lara Dibildos, aunque lamentó la ausencia de su sobrino José María Almoguera, quien no pudo asistir por motivos personales.

La vida de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia parece haber entrado en una dinámica completamente nueva. Atrás quedan las polémicas, las dificultades y los episodios complicados. Ahora, tanto en el terreno personal como en el profesional, la pareja mira al futuro con optimismo y energía renovada. La apertura de su primer negocio propio simboliza no solo una apuesta de presente, sino también una inversión a largo plazo pensando en la familia que están a punto de formar.

Por su parte, Terelu Campos se siente orgullosa del camino que su hija está construyendo junto a Carlo, y no ha dudado en apoyar públicamente tanto el proyecto empresarial como el futuro nacimiento de su primer nieto. Con la apertura de Brigante’s Barber & Tattoo, todo indica que Alejandra y Carlo están viviendo uno de los momentos más dulces de sus vidas. Pero, ¿hasta cuando durará la paz?