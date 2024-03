¿Aitana y Sebastián Yatra juntos de nuevo? La prueba que ha hecho saltar todas las alarmas

Cuando pensamos que ya lo habíamos escuchado todo sobre Aitana Ocaña, la concursante de ‘OT 2017’ vuelve a dar de qué hablar. Ha sucedido algo que ha hecho saltar todas las alarmas y ahora algunos piensan que le ha dado una segunda oportunidad a Sebastián Yatra. Antes de entrar en detalles debemos tener claro cuál es el contexto. El noviazgo entre los cantantes comenzó en la clandestinidad porque ninguno de los dos quería ocupar titulares en la crónica rosa. El problema es que ambos son dos personalidades muy conocidas, por eso terminaron siendo señalados y no tuvieron más remedio que reconocer los rumores. Tanto es así que el pasado verano estuvieron juntos y no se molestaron en disimular.

Aitana Ocaña está centrada en su gira ‘Alpha Tour’, un espectáculo que ha cruzado fronteras. Justo después de llegar a Latinoamérica rompió con Sebastián Yatra. La joven conoce muy bien cómo funcionan los medios, así que enseguida dio un paso adelante para hacer un balance del año y que todo el mundo entendiera que su separación no le había influido. «Este 2023 me deja cosas súper bonitas: he empezado a hacer gira por Latinoamérica en recintos más grandes, he venido a lugares donde nunca había ido, así que estoy muy contenta y muy feliz y ahora me voy a dar un paseo, que si no no voy a ver nada del país y eso no puede ser», no cuando escuchó el nombre de Sebastián Yatra.

Fue el intérprete de ‘Tacones rojos’ el que anunció la ruptura. Este detalle puso en circulación muchos rumores y algunos aseguraron que Aitana estaba molesta porque ella no quería que la noticia saliera a la luz en ese momento. La joven estaba centrada en ‘Alpha Tour’ y su intención era que su vida personal no enturbiase este proyecto tan especial. Durante una entrevista que dio para patrocinar esta gira, Aitana aprovechó que el foco estaba puesto en ella para dejar claro que deseaba lo mejor a su ex. «Somos súper amigos, nos llevamos súper bien y nos seguiremos llevando muy bien».

Los rumores sobre la posible reconciliación

Aitana siempre se ha pronunciado en el mismo sentido, insiste en que continuará teniendo contacto con Sebastián porque antes de ser pareja fueron grandes amigos. El problema es que en las últimas horas ha sucedido algo que ha hecho saltar todas las alarmas. La cantante ha asistido a la Semana de la Moda de París, donde se ha dejado ver con un jersey que pertenece al armario de Yatra. Este detalle ha hecho saltar todas las alarmas y algunos piensan que la pareja se ha dado una segunda oportunidad en secreto.

Los artistas de momento no se han pronunciado. Esto no quiere decir que la reconciliación sea falsa porque cuando eran novios también tardaron mucho tiempo en confirmarlo. De momento no hay nada claro y las dudas no dejan de crecer, pero es evidente que Aitana no ha perdido la conexión especial que tenía con Sebastián. Ahora solamente hace falta esperar unas semanas para ver cómo reacciona, pues es cierto que siempre va con la verdad por delante y termina dando explicaciones.

Antes de uno de sus conciertos latinoamaricanos, Aitana tuvo un pequeño percance con la prensa. «Quiero caminar por aquí tranquila, por favor», le pidió a un reportero que le quería hacer un regalo típico del país. «No te voy a decir mucho más, yo estoy muy bien, está todo muy bien y tengo muchas ganas del show de hoy», se excusó Aitana. «Está bien, no me importa, lo entiendo, cada uno tiene su propia opinión y no pasa nada, todo es respetable». Sin embargo, al final terminó atendiendo a la prensa y recalcando que su amistad con Sebastián estaba intacta.

Aitana continúa viendo a Sebastián

La periodista Ju Elías se ha dado cuenta de que Aitana lleva el mismo jersey que Sebastián. Esto demuestra que se han visto recientemente y ahora solamente hace falta saber en qué punto se encuentra su relación. Algunos medios consideran que entre ellos hay algo más que una amistad. En un primer momento esta idea no ganó peso porque supuestamente Aitana había vuelto con Tini, pero esta teoría ha terminado desmintiéndose. Por eso los fans no pierden la esperanza y están muy atentos a los movimientos de la expareja.

Yatra adquirió un piso en el centro de Madrid para poder visitar Aitana con frecuencia. La artista se compró una vivienda situada a las afueras de la capital, pero muchos paparazzi le veían en el domicilio de Sebastián. Esa es la razón por la que esta zona está repleta de periodistas en los últimos tiempos. El objetivo es conseguir una imagen de Aitana con Yatra, para así dar veracidad a los rumores que se han puesto en circulación en los últimos días.

Mientras tanto, la estrella de ‘OT 2017’ está disfrutando de un momento muy especial porque la prensa internacional se ha hecho eco de su presencia. Primero estuvo en la Semana de la Moda de Milán y después se trasladó al mismo evento en París. En ambos brilló con la misma fuerza y ha acaparado titulares en diversos medios.