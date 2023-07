La AEMET sabe lo que va a pasar el 23J y la previsión no es nada buena

La AEMET sabe qué es lo que nos espera un 23J en el que las temperaturas jugaran un papel importante para aquellos que quieran ir a votar presencialmente. Por primera vez las votaciones en España se realizarán en verano. En plenas votaciones el voto por correo se ha disparado, ha habido más peticiones que durante la pandemia del coronavirus. Un indicador que se suma a una previsión del tiempo que podría ser casi apocalíptica. Costará ir a votar el 23J ante una previsión que según la AEMET no será nada buena.

La previsión no es nada bueno para el 23J la AEMET sabe lo que va a pasar

El 23 de julio España votará su futuro, muchas personas saldrán a la calle ante un clima nada bueno. Será las primeras elecciones en pleno verano. Nadie podría esperar que se convocaran de forma anticipada a las puertas del mes de agoste. Con medio país de vacaciones empezó una oleada de peticiones de voto por correo.

Los más previsores ya han podido ejercer su derecho a voto por correo, pero eso no significa que los que esperan este día para ver el ambiente, no deban anticiparse a lo que está a punto de pesar. Los expertos de la AEMET ya tienen una previsión para ese día y no es nada buena, deberemos prepararnos para lo que está a punto de pasar.

Según la AEMET: “Hará calor ya que hay que pensar que el 23 de julio se encuentra dentro de la canícula, que es como se denomina el periodo más cálido del año y que comprende aproximadamente del 15 de julio al 15 de agosto”. El pico del verano provocará que las altas temperaturas sean las protagonistas de estos días.

No hay ninguna duda de lo que pasará: “Para el 23 de julio nos espera un día típico de verano, un día propio de esa época del año, con tiempo estable, sin lluvias, salvo algunas aisladas en el extremo norte, y calor, calor propio de la canícula”. Unas altas temperatura que pueden afectarnos de lleno en estos días.

Será mejor organizar el día para ir a votar pronto o a última hora. Si estamos en la mesa electoral, hidratarse bien, con una buena cantidad de agua, llevar la botella de casa y tener algún sistema para no sufrir los efectos del calor.