La AEMET no ha visto nunca nada igual: el tiempo está loco y no hay vuelta atrás

El tiempo está loco y no hay vuelta atrás según la AEMET no habrá vuelta atrás, tocará adaptarse a unos días complicados. El mes de octubre está a la vuelta de la esquina y con él, llegan los primeros fríos o, al menos, eso es lo que ha sucedido siempre, aunque en este 2023 quizás tengamos más de una sorpresa. Los expertos del tiempo no pueden hacer nada más que ver unos mapas del tiempo en el que nada es como debería ser, esto es lo que nos espera.

El tiempo está loco y no hay vuelta atrás, la AEMET no ha visto nada igual

Para conocer el carácter térmico de una masa de aire, se suele analizar su temperatura a unos 1500 metros de altitud. Pues bien, a finales de esta semana y comienzos de la siguiente, se podrían alcanzar valores de récord cálido sobre la Península. pic.twitter.com/rNHIqGPdcz — AEMET (@AEMET_Esp) September 25, 2023

La AEMET no ha visto nada igual ante un tiempo que está totalmente loco en un otoño que apunta maneras en España. A pesar de la llegada de un frente de borrascas que ha recorrido el norte, impactando de forma más directa en Galicia, aunque desgastándose durante su paso, el buen tiempo de estos días ha dado lugar a un veranillo de San Miguel.

Esta bonanza es totalmente anómala, especialmente cuando vemos temperaturas de pleno mes de agosto. Cuando pensábamos que ya nos habíamos librado del calor, vuelve con fuerza durante las horas centrales del día. Atrás queda la lluvia de días pasados y nos sumergimos de nuevo en un tiempo anómalo, fruto de una situación inusual.

Tal y como ha advertido la AEMET: “Para conocer el carácter térmico de una masa de aire, se suele analizar su temperatura a unos 1500 metros de altitud. Pues bien, a finales de esta semana y comienzos de la siguiente, se podrían alcanzar valores de récord cálido sobre la Península.” Volveremos a batir otros récords, pero esta vez de calor.

Si te quedaron ganas de ir a la playa, en el Mediterráneo se alcanzarán lo 30º, una temperatura ideal para tomar el sol e incluso para bañarte en un mar que está más caliente de lo habitual. Es el veranillo de San Miguel que este año ha venido antes y con mucha fuerza puntual a su cita.

La AEMET también ha lanzado una alerta que indica que el mal tiempo no impedirá que sea un otoño cálido, pese a aumentarán las lluvias, también lo harán las temperaturas en una preocupante tendencia. Las altas temperaturas se mantendrán al menos hasta los primeros días de octubre según los mapas del tiempo.