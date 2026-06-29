AEMET y los meteorólogos no ocultan su preocupación: El Niño 2026-2027 podría ser histórico con un calentamiento superior a 2,5°C

No ocultan su preocupación los meteorólogos que ya hablan de un Niño que podría ser histórico, la AEMET advierte de que puede suponer un calentamiento superior a 2,5ºC. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente y que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Este fenómeno que puede parecer cíclico deberá tener en consideración algunos cambios importantes que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Son días de visualizar un giro de guion que puede convertirse en la antesala de algo más.

Con una situación que puede complicarse por momentos y nos pone en alerta. Será el motivo de estar pendientes de un elemento con el que quizás no contábamos este verano. Las cifras que estamos teniendo en este mes de junio, no son nada habituales, están empezando a batir unos récords a los que tendremos que enfrentarnos en breve. Será el momento de poner en práctica algunos cambios que pueden ser esenciales, conociendo en primera persona lo que nos espera, antes de lo esperado. La preocupación aumenta entre los meteorólogos que no ocultan las consecuencias de un fenómeno cada vez más visible.

No ocultan su preocupación los meteorólogos de la AEMET

Todos los expertos tienen los ojos puestos en una serie de fenómenos que estamos empezando a ver en estas jornadas en las que parecerá que el tiempo no quiere darnos una tregua. Es momento de saber qué es lo que puede pasar con casi total exactitud.

A medida que llegamos a unas fechas en las que quizás nadie hubiera imaginado tener unas cifras de este tipo. El aumento de las temperaturas ha sido considerable en este mes de junio en el que se han batido todos los récords, con cifras que ya parece que nos sumergirán en una anomalía de la que no podemos salir.

Es hora de saber qué es lo que puede estar esperándonos en estos días en los que quizás el tiempo nos sumergirá en un fenómeno para el que quizás no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en consideración.

Este Niño al que nos vamos a afrontar vamos a tener en breve en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Estos datos no traen buenas noticias, la previsión del tiempo de estos días puede poner los pelos de punta a más de uno.

El Niño 2026-2027 podría ser histórico con un calentamiento superior a 2,5°C

Un calentamiento superior a 2,5ºC puede estar en marcha, en especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede evitarnos más de un susto.

Tal y como explican los expertos de El Tiempo: «La actualización mensual de las previsiones del Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI), publicada el lunes 22, refuerza los indicios de que el fenómeno de El Niño de 2026/2027 podría alcanzar un nivel histórico. El resultado confirma el escenario que llevan meses señalando los principales centros internacionales de predicción y sugiere que El Niño 2026/2027 podría superar los episodios más intensos jamás registrados, como los de 1982-83, 1991-92, 1997-98 y 2015-16 . Esta nueva ronda de análisis es aún más significativa, ya que es la primera que comienza después de la llamada barrera de predictibilidad, el período comprendido entre marzo y mayo en el que la capacidad de los modelos para anticipar la evolución de ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) suele verse reducida».

Siguiendo con la misma previsión: «l modelo IRI recopila pronósticos de diversos centros meteorológicos de todo el mundo. La actualización más reciente refuerza la confianza en que El Niño 2026/2027 podría alcanzar una intensidad muy alta y posiblemente figurar entre los episodios más intensos jamás observados. Los modelos dinámicos, considerados más fiables para este horizonte de pronóstico, muestran una intensificación mayor del calentamiento en comparación con la corrida anterior. En la actualización que comenzó en mayo, el promedio del conjunto apuntaba a un pico de alrededor de 2,2 °C, y ahora, en la primera simulación que comenzó completamente en junio, el valor máximo podría alcanzar alrededor de 2,6 °C».

El cambio puede ser de lo más brusco: «Otro punto importante es que el modelo IRI ya no incorpora uno de los sistemas de predicción más importantes del mundo: el modelo ECMWF. La simulación del ECMWF que comenzó en junio muestra que más de la mitad de los miembros del modelo predicen anomalías superiores a 2,5 °C entre julio y agosto. En otras palabras, incluir sus proyecciones en el conjunto IRI elevaría aún más el promedio del conjunto. El aumento de las anomalías no se traduce linealmente en cambios en los campos de temperatura y precipitación. En la práctica, un El Niño muy intenso tiende a aumentar la probabilidad de los efectos clásicos asociados al fenómeno, pero la magnitud de los impactos locales depende de la interacción con otros patrones de variabilidad climática».