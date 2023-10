La AEMET lo aclara: ya hay un día exacto para un bajón drástico de las temperaturas

La AEMET tiene muy claro qué día exacto se producirá un bajón drástico de las temperaturas algo que media España está esperando. No es que no nos guste el verano, sino que en pleno mes de octubre ir con manga corta o incluso darse un chapuzón en un mar más caliente de lo habitual no es demasiado normal. Llega tímidamente el otoño y lo hace de tal forma que nos regala un drástico y esperado cambio de tiempo que la AEMET ya sabe cuándo se producirá.

Ya hay un día exacto para un bajón drástico de las temperaturas según la AEMET

Las temperaturas están destinadas a bajar, es algo que sucederá en estos próximos días y lo hará con la mente puesta a un cambio que puede acabar siendo histórico. De los récords de días anteriores se pasará a una situación igual de anómala que puede poner en jaque todo lo que tenemos pendiente para este puente.

Este día 12 de octubre el tiempo respetará la fiesta nacional, pero a partir de las próximas horas todo puede cambiar: “En la Península y Baleares se prevé un día marcado por la inestabilidad con un predominio de cielos nubosos o con intervalos nubosos. Esta nubosidad será más abundante al principio en áreas mediterráneas y al final en el extremo oeste, cuando ambas zonas se vean afectadas por sendos frentes. Se esperan precipitaciones, en general débiles, en el norte peninsular, siendo también probable que afecten a otras zonas de la Península, aunque en menor medida cuanto más al sureste, y tendiendo a menos a lo largo del día. No se espera que alcancen el entorno de Alborán ni el Levante peninsular, salvo algún chubasco disperso y ocasional en este segundo caso, que también se podría dar en Baleares. En Canarias, poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas.”

Las primeras nubes serán las encargadas de provocar un descenso térmico que será aún significativo. La temperatura está por encima de lo que sería habitual con unas cifras que quedarán unos 5º en positivo más que lo que deberíamos tener en otoño. A partir del 14, pero especialmente del 15 de octubre, ya deberías poder sacar la chaqueta, al menos durante las primeras horas del día y las noches que ya se corresponderán a los valores normales de la época.