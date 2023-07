La AEMET estalla y le canta las cuarenta a Jorge Rey: la cosa está que arde

La AEMET ha decidido cantar las cuarenta a Jorge Rey, ante la llegada de nuevos pronósticos del adolescente que ponen contra las cuerdas a los expertos. Será mejor que nos preparemos para afrontar una temporada en la que parece que este tiempo se ha vuelto loco. Solo algunos expertos con conocimiento de causa y un análisis muy exhaustivo de los mapas puede dar lugar a un acierto que cuesta de visualizar. De momento los máximos exponentes de la previsión del tiempo parece que han iniciado una guerra entre ellos.

Jorge Rey sigue su batalla contra la AEMET

“El joven que predice el tiempo con hormigas”, no, no y no. No predice una mierda! Es como si yo, a un jefe de sala de un ACC, le hago una “predicción” de las tormentas leyendo los posos del café y regula el tráfico aéreo en base a ello. ¿A que no se sentiría seguro ni Dios? https://t.co/WxdLXP7h0d — Alberto Martín (@allberht) July 5, 2023

Jorge Rey se ha ganado a pulso ser uno de los ‘meteorólogos’ más seguidos del país en todas sus redes sociales. Pese a estar cursando la ESO ha acertado en gran parte de sus predicciones y lo ha hecho de tal forma que ha puesto contra las cuerdas las previsiones de unos expertos que se basan en mapas y compleja tecnología de la AEMET.

Así de contundentes responden: “Y todo ello, aunque Aemet ha alertado en varias ocasiones del peligro que tiene hacer caso a este tipo de predicciones, que en ocasiones pueden costar vidas humanas”. La AEMET pone sobre la mesa las vidas humanas que no siguen sus predicciones y pueden dar lugar a graves problemas.

Los comentarios no se han hecho esperar y son la antesala de un debate que sigue abierto:” En Canarias, la Aemet, con toda su tecnología, no da ni una, sus famosas tormentas que no llegan, o que sí lo hacen sin estar previstas, son un clásico. El chico de las hormigas acierta como mínimo, lo mismo, en sus previsiones, y no nos cuesta un euro.”

Jorge Rey ha sido capaz de predecir grandes temporales como el Filomena. Un de los más terribles que ha vivido nuestro país, el adolescente sabe bien como ver en la naturaleza las señales de que algo está pasando.