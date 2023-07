Jorge Rey no se va a callar más: palo a los expertos y una predicción que da miedo

Jorge Rey es el joven que ha dado un gran palo a los expertos, su predicción da miedo, pero puede ser más acertada que la de los mapas del tiempo. El cambio de ciclo a la hora de predecir lo que pasará, está llegando. Hasta la fecha la meteorología es esa ciencia que se basa en la estadística, es decir, puede pasar o no, lo que dicen. En cambio, Jorge Rey tiene un arma mucho más poderosa, la más absoluta tradición que permite saber en todo momento qué es lo que pasará con exactitud.

Palo a los expertos con la predicción de Jorge Rey que da miedo

La nueva predicción de Jorge Rey sobre lo que va a pasar este verano en España da miedo. Nos enfrentamos a una estación del año que tradicionalmente es muy fácil de seguir. El sol se ha impuesto en años anteriores en un anticiclón que este año parece que brilla por su ausencia. El tiempo parece que se ha vuelto loco y traerá más de una consecuencia inesperada.

Tal como ha indicado en diversas ocasiones, las cabañuelas no señalan nada bueno para el mes de julio. Rey se ha atrevido a decir lo que los expertos no pueden decir, hay muchas probabilidades de que sea un verano más lluvioso de lo habitual. Las técnicas ancestrales que utiliza este joven han sido capaces de adelantarse a lo que estaba a punto de suceder.

El adolescente que predijo con exactitud el Filomena, en esta ocasión ha dado datos que alarman al conjunto de la población. Otro de los elementos que estudia Jorge Rey para acertar con las predicciones son los animales. Las hormigas voladoras tienen mucho qué decir en esta ocasión.

Estamos ante unas cifras que no son nada buenas. Los expertos no dicen lo que Rey sí. Con un movimiento anormal de estos animales hemos llegado a un punto en el que parece que las cifras son totalmente distintas a las de años anteriores. No nos libramos del calor, un elemento que nos impide salir de casa, sino que, además, con él llega el mal tiempo.

Más humedad y calor son la peor previsión para un verano que puede hacer historia en cuanto a registros se refiere. Tocará estar pendiente del cielo y si finalmente, Jorge Rey vuelve a acertar.