La AEMET enciende todas las alarmas: no estamos preparados para las lluvias que llegan hoy a Madrid

Los expertos de la AEMET no dudan en encender todas las alarmas, los que parece que va a llegar hoy a Madrid, pone los pelos de punta. Tenemos por delante una serie de ingredientes que nos trasladarán a lo peor de una primavera que parece que no quiere detenerse, sino más bien todo lo contrario. No pierde fuerza y va siguiendo con esa entereza que sin duda alguna nos pone en más de un problema.

Teniendo en cuenta que de ella podemos empezar a ver llegar una serie de elementos que acabarán marcando una diferencia importante. Tocará estar preparados para lo que está a punto de pasar, con ciertas novedades que pueden ser las que nos acompañarán en estos momentos. Con una situación del todo inesperada en el corazón de España, Madrid se pone totalmente en el punto de mira con ciertos detalles que acabarán siendo esenciales que conozcamos, antes que nada. La previsión del tiempo de la AEMET parece que no trae buenas noticias para Madrid, que se coloca en el punto de mira de estos expertos por este fenómeno que llega a toda velocidad.

Las alarmas las enciende la AEMET

La AEMET no duda en advertir a la población de lo que puede pasar durante las próximas horas. Vivimos unos tiempos en los que parecerá que la situación cambia por momentos y lo hace de tal forma que nos coloca ante una serie de situaciones propias de esta primavera totalmente inesperada.

Esperamos ese sol y buen tiempo que parece que se nos resiste y en su lugar, tenemos por delante, algo que puede ser realmente diferente. Sin que nada nos haga pensar en una serie de cambios que son una realidad en estas últimas jornadas que nos están esperando.

Las alarmas se irán activando a medida que descubramos qué es lo que llega a toda velocidad y lo hará para poner al centro del país en alerta. Deberemos empezar a ver estos cambios que son una realidad y que nos pueden golpear de lleno.

El mal tiempo es un riesgo al que nos enfrentamos todos, en especial si tenemos por delante determinadas situaciones que nos costará de afrontar. Esas tormentas que parece que llegan a gran velocidad y que hasta el momento pensábamos que no estarían tan presentes como esperaríamos.

No estamos preparados para las lluvias que llegan hoy a Madrid

Madrid se prepara para una serie de cambios que pueden llegar a ser lo que marque una diferencia importante. La capital de España se prepara para una serie de situaciones que pueden afectar de lleno a esta recta final de una semana en la que todo puede cambiar.

Tal y como nos explica la AEMET: «Intervalos nubosos al principio aumentando a nuboso o muy nuboso. No se descartan brumas en cumbres de la sierra. Chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo, más probables y frecuentes en la sierra durante la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en el sur de la Comunidad. Máximas sin cambios. Viento flojo con predominio de la componente norte». Las alertas se activarán por: «Probables chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo».

Una inestabilidad que estarán en toda España y se alargará en el tiempo: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en la Península y Baleares bajo la influencia de un maduro sistema de bajas presiones que no se descarta evolucione en una dana sobre la Península y una baja situada al norte de África. Con ello predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones prácticamente generalizadas, siendo poco probables en el Bajo Ebro y sin esperarlas en el cuadrante suroeste y fachada occidental gallega. Se esperan más intensas, abundantes y acompañadas de tormenta durante la tarde, cuando podrían ser localmente fuertes en el sudeste, montañas de la Península y en Baleares, donde se esperan persistentes. En cambio, en Canarias se mantendrán las altas presiones, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil en el norte de las islas, y cielos poco nubosos al sur. Probables brumas y nieblas matinales en áreas de la meseta y montañas aledañas. Se espera un aumento de las máximas en el noroeste y el extremo oriental peninsular y un descenso ligero en el resto. Sin cambios en los archipiélagos. Las mínimas en aumento en la mitad norte y en descenso ligero en la mitad sur, mientras que en las islas no presentarán cambios. Heladas débiles en el Pirineo».

Siguiendo con la misma previsión: «Predominarán los vientos flojos de componente norte en la Península, tendiendo a establecerse un cierzo y una tramontana moderados con algún intervalo de fuerte en Ampurdán. En el extremo sur soplará de componentes sur y oeste, localmente moderados y con probables intervalos de poniente fuerte en Alborán. En el este peninsular y Baleares girarán a componente oeste al final. Alisios moderados en Canarias». Las lluvias se centrarán a partir de mañana en estas partes: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en el sudeste, montañas de la Península y en Baleares, donde se esperan persistentes».