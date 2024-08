La AEMET avisa: no estamos preparados para este fenómeno

No estamos preparados para este fenómeno que está por llegar, la AEMET lanza una alerta para toda España que puede tirar por tierra los planes para este fin de semana. Estos días del mes de agosto, tenemos por delante una situación que puede llegar a ser la que marque el curso de todo el verano. Estaremos ante un nuevo récord que puede acabar siendo el que nos indique que vivimos en este verano que puede llegar a ser especialmente peligroso. Cuando pensábamos que ya nos habíamos librado de lo peor, llegan las peores noticias posibles.

El duro aviso de la AEMET pone sobre la mesa lo que tenemos en este momento y todo lo que nos puede esperar. Son tiempos de crisis en los que realmente debemos empezar a prepararnos para dar un paso más delante de algunas circunstancias que son fundamentales. Es el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en las circunstancias que tenemos por delante. Por lo que, tenemos que empezar a prepararnos para lo peor en todos los sentidos. Nos espera un cambio de ciclo que realmente será el punto álgido de este verano.

No estamos preparados para este fenómeno

Este fenómeno que está por llegar puede ser el que marque una diferencia importante. Estamos acostumbrados al calor, pero lo que tenemos por delante estos días puede ser más intenso de lo que nos imaginamos. Toca ver qué es lo que nos espera para poder afrontar estas jornadas en las que los termómetros no dejan de subir.

Las olas de calor de este verano han sido uno de los peores problemas ante unas temperaturas que se han convertido en todo un problema. No es normal que las cifras no dejen de subir a esta velocidad, como tampoco lo es, el hecho de que no tengan límites. Ha llegado el momento de empezar a prepararnos para lo que llega, un importante cambio de tiempo que podría alejarnos de la normalidad.

Todo el país se pone en alerta ante la espera de una situación que realmente nos coloca en una situación complicada. Son días en los que tocará estar pendientes de unas cifras que pueden ser una auténtica locura. Habrá llegado el momento de estar pendientes de una previsión del tiempo que trae novedades que nos afectarán a todos en estos días que tenemos por delante.

La AEMET avisa

Cuando la AEMET lanza un aviso importante es que la previsión supera todas las expectativas posibles. Empezamos desde cero con algunas novedades que pueden llegar a ser las que marquen estas jornadas que tenemos por delante y que pueden ser complicadas. Toca prepararse para lo peor en unas jornadas repletas de acción en las que el riesgo será salir a la calle a determinadas horas.

El duro aviso de la AEMET pone los pelos de punta: «La actual situación de estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos, elevada insolación y viento flojos, tenderá a mantenerse y reforzarse en los próximos días, especialmente a partir del viernes

con el desarrollo de una dorsal en niveles medios. Por este motivo se espera que las temperaturas, ya elevadas, continúen ascendiendo progresivamente en las próximas jornadas, favorecidas por un viento del sur y sureste, alcanzando valores de peligro importante, especialmente en los valles de los grandes ríos peninsulares y depresiones del nordeste. Mañana las temperaturas diurnas ascenderán en el tercio norte y descenderán en el tercio sur, mientras que el viernes y el sábado se esperan ascensos generalizados, especialmente el sábado en el alto Ebro y Galicia. Con ello, es probable que el viernes se superen los 39 oC en el medio Ebro, depresiones de Huesca y Lleida, valle del Guadalquivir, Granada y puntos del centro peninsular y valle del Duero, sin descartar que se alcancen también en el valle del Miño; y los 40 oC en los valles del Tajo y Guadiana. El sábado 10 será el día álgido del episodio, y es probable que se superen los 39-40 oC de forma generalizada en los valles del Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en puntos del Miño; centro peninsular; oeste de la meseta Sur, y cuenca del Genil. Además, es probable que se superen los 34 oC en el oeste de Galicia y los 36 oC en el resto de la meseta Norte, interior de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y sur de Baleares.El domingo 11 es probable que comience a entrar una masa atlántica más fresca por el tercio occidental peninsular, si bien las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o incluso en ascenso en buena parte del territorio, especialmente en el Cantábrico, donde el viento del sur podría dar lugar a ascensos notables de temperatura. Con ello, es probable que se superen de nuevo los 39-40 oC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir; cuenca del Genil; centro peninsular; meseta Sur, y de forma menos generalizada en los valles del Duero y Miño. No se descarta que en el alto Ebro y Cantábrico oriental se puedan alcanzar los 42 oC. En el resto del territorio, salvo zonas litorales, es probable que se alcancen los 36 oC».