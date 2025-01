Una actriz de ‘La que se avecina’ dice esto de su sueldo y todo el mundo opina lo mismo

El público se ha sorprendido con las declaraciones que ha dado una conocida actriz de La que se avecina. Todos piensan lo mismo: creen que ha sido injusta. Antes de desvelar el nombre debemos tener en cuenta un aspecto importante. El mundo de la interpretación es duro y solo unos pocos logran mantenerse en lo más alto, de ahí el impacto que han generado las declaraciones de Macarena Gómez, quien interpreta a Lola Trujillo.

Durante una entrevista en el podcast Ac2ality, Macarena quiso aclarar un mito: que trabajar en una serie de éxito asegura un estatus económico privilegiado. Aunque reconocía que los actores de LQSA disfrutan de un salario superior al promedio, también subrayó que las cifras distan mucho de las que manejan sus homólogos en mercados como Estados Unidos o Reino Unido.

«No, no te haces rico. Te haces rico emocionalmente», comentó al respecto. «Si comparáis lo que ganamos aquí con los salarios de actores que trabajan en series de plataformas como HBO o Netflix, la diferencia es abismal. Es ridículo». Estas palabras no tardaron en generar repercusión. Sus fans han entendido perfectamente lo que ha querido decir, pero otros creen que no ha sido honesta.

Según ha explicado, el sueldo de un actor no es tan simple como parece. «Hay que tener en cuenta que una parte significativa de lo que ganamos se destina a otras cosas: un porcentaje para el representante, los impuestos, y otros gastos asociados. Al final, aunque cobramos bien y estamos cómodos, no son cifras astronómicas». De esta forma ha roto con la idea de que los actores de televisión en España viven en un lujo desmedido.

Macarena Gómez, orgullosa de ‘La que se avecina’

A pesar de las limitaciones económicas que mencionó, Macarena ha reconocido la suerte que supone formar parte de una producción como La que se avecina. «Es un trabajo fijo, algo poco común en esta profesión, y además en una serie que ha sido un éxito durante tantos años».

La protagonista de nuestra noticia ha subrayado el valor emocional y profesional de participar en un proyecto tan longevo. Sin embargo, también quiso poner encima de la mesa que este tipo de estabilidad no debe ser confundida con una garantía de éxito. Hay que trabajar, ser constante e invertir en diferentes proyectos.

Otro aspecto interesante de la entrevista fue cuando Macarena reveló lo complicado que resulta encarnar a su personaje fuera del entorno de grabación. «Los personajes son el guion. Un personaje es lo que dice y lo que otros dicen de él. Si me piden interpretar a Lola sin un texto que me guíe, me cuesta mucho hacerlo», comentó durante su participación en el citado pódcast.

Incluso compartió una anécdota personal relacionada con su hijo, quien un día le pidió que actuara como Lola en casa. «Intenté hacerlo, pero me salió fatal. Mi hijo me miró y dijo: Qué mal lo haces», contó entre risas. Este comentario refleja cómo, incluso para una actriz experimentada, el contexto y el guion son esenciales para dar vida a un personaje de forma convincente. Ella es disciplinada y para no tener problemas hace exactamente lo que le indican sus responsables.

¿Por qué abandonó ‘La que se avecina’?

La trayectoria de Macarena en LQSA ha sido constante, aunque ha habido algunos periodos de descanso. En la quinta temporada, solo participó en dos episodios. La actriz explicó que esta ausencia fue una decisión personal para tomarse un respiro tras varios años de intensa dedicación.

«Llevaba cinco o seis años trabajando sin parar y sentía la necesidad de descansar. Hablé con el productor, Alberto Caballero y le pedí un año sabático. Me dijo que no había problema, y así lo hicimos», recordó. Durante ese tiempo los guionistas justificaron la ausencia de Lola con una trama en la que el personaje viajaba a Miami para rodar una serie ficticia llamada Los amantes de Adalita.

Macarena retomó su papel al año siguiente, pero volvió a ausentarse en la temporada 13, durante la transición al nuevo edificio conocido como Contubernio 49. En esa ocasión, solo participó en tres episodios, tras lo cual su personaje se marchó temporalmente. Su regreso definitivo se produjo en la temporada 14 y desde entonces ha mantenido su lugar en la serie.

Sus declaraciones han suscitado un gran interés y generado un debate tanto entre los seguidores de La que se avecina como entre quienes trabajan en la industria audiovisual. Mientras algunos aplauden su honestidad, otros cuestionan si los actores deberían hablar abiertamente de temas como los salarios y las condiciones laborales.

Lo que está claro es que su testimonio aporta una perspectiva realista sobre el oficio de actuar en España. Macarena Gómez se ha ganado el corazón de muchos espectadores, a pesar de que sus palabras no han tenido una reacción unánime. Habrá que esperar un tiempo para ver si tienen consecuencias.