La sobrina de Ana Julia: “Que no salga de la cárcel en su vida y nos la entreguen muerta un día”

La sobrina de Ana Julia Quezada, Johanny Polanco, en una entrevista exclusiva concedida a OKDIARIO se muestra partidaria de la prisión permanente revisable para su tía tras confesar el asesinato del pequeño Gabriel de 8 años. “Espero que no salga en su vida de la cárcel y nos la entreguen muerta un día” afirma completamente dolida tras el asesinato del menor.

Johanny Polanco pide perdón en nombre de toda su familia a los padres de Gabriel y a toda España, sabiendo que ellos no han hecho “absolutamente nada” y que no son culpables del crimen cometido por su familiar. Ruega que no se “criminalice” a su familia y a la hija de Ana Julia. “Salí por mi familia a dar la cara porque no tengo nada que esconder, mi familia no tiene nada que esconder” concluye.

P.- ¿Cree que para este tipo de delitos se debe aplicar la prisión permanente revisable?

R.- En otros países tienes que estar de por vida en la cárcel. En Italia, si haces eso, no sales en la vida y espero que hagan eso con ella. Que la dejen allí dentro, que nos la entreguen muerta un día. Solamente así.

P.- En un primer momento, algunos familiares la defendieron… ¿Se está criminalizando a toda su familia por lo que ha hecho Ana Julia?

R.- Mi familia está sufriendo mucho. Nos sentimos criminalizados por la sociedad, porque a veces las personas son ignorantes. Ellos, antes de que supieran la noticia, porque hay un cambio de hora de España a Santo Domingo. Cuando llegó a Santo Domingo la noticia del arresto a las 3 0 4 de la mañana, porque la entrevista se la hicieron a mi familia el sábado antes, ellos dijeron que esperaban por Dios que no hubiera sido ella. Pero no la están defendiendo, ellos hablan como hermanos. Ellos esperaban que no fuera ella.

P.- ¿Cómo está viviendo lo sucedido la hija de Ana Julia? ¿Has podido hablar con ella?

R.- No. Sólo he podido hablar con su padre y entendería que ella ahora no quiera hablar conmigo porque es justo y razonable que ella se sienta así. Espero que la dejen en paz de una vez por todas porque ella no tiene culpa de eso. Ella es un amor, una persona buena muy diferente a su madre que no ha hecho daño nunca a nadie. Una persona dulce y amorosa.

P.- ¿Qué diría a los padres de Gabriel en nombre de tu familia?

R.- Pido a él (padre de Gabriel) y a Patricia (madre de Gabriel) a toda España, a todo el mundo, a todas esas personas que estuvieron 12 días buscando al niño, yo les pido perdón porque ha estado muy mal con esa situación. Aunque sé que pidiendo perdón no les vamos a devolver al niño. Nosotros tenemos la conciencia limpia porque no hemos hecho nada, pero yo pido perdón por ella para que se limpie su alma y para que su familia encuentre paz con todo lo que ha sucedido a ese niño porque no se lo merecía.

P.- ¿Quiere añadir algo?

R.- Yo espero que además de a la familia del niño, a mi familia la dejen en paz que no tenemos que ver con esto. Estamos dando la cara porque somos personas serias y humildes. Salí por mi familia dando la cara porque no tengo nada que esconder, mi familia no tiene nada que esconder.