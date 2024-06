Vuelve la serie más icónica: todo sobre el regreso de ‘Verano Azul’

Llegan los meses de julio y agosto y a todos nos apetece ver series que nos entretengan, nos diviertan e, incluso, nos recuerden a nuestra infancia. Si te encantaba la serie Verano azul estás de suerte porque a partir del miércoles 10 de julio a las 15.00 horas el canal de televisión Enfamilia, producido por AMC Networks International Southern Europe, empezará a emitir de lunes a viernes todos los episodios de esta mítica serie española. Dirigida por Antonio Mercero cuenta con 19 episodios y se centra en las aventuras de un grupo de amigos durante sus vacaciones en la Costa del Sol. Verano azul es una original producción que marcó a toda una generación en los años 80 y que se espera que junto a nuevos usuarios disfruten de las aventuras de Chanquete, Julia, Bea, Desi, Javi, Pancho, Quique y Piraña en la localidad de Nerja.

La serie en realidad fue rodada en las localidades malagueñas de Nerja y Vélez-Málaga y en las granadinas de Motril y Almuñécar durante 16 meses, entre finales de agosto de 1979 y diciembre de 1980. La entrañable banda sonora de Carmelo Bernaola se hizo tan famosa que todavía nos recuerda a la serie, las bicicletas con las que los chicos recorrían las calles y el principio del verano. Además, esta banda sonora también incluía No nos moverán, versión en español de la canción tradicional I shall not be moved inspirada en la versión de Joan Baez o Amor de verano del Dúo Dinámico.

El reparto de la serie Verano Azul

La serie cuenta las aventuras de varios jóvenes que forman una pandilla durante sus vacaciones de verano en una localidad de la Costa del Sol. El grupo lo forman Bea, Desi, Javi, Pancho, Quique y Piraña, cinco chicos de diferentes edades, entre los ocho y los diecisiete años, aproximadamente, y dos adultos Julia una joven pintora y Chanquete un marino retirado.

Los personajes adultos de esta serie son Chanquete y Julia. El conocido actor Antonio Ferrandis daba vida a Chanquete de un viejo marino que vive en un barco de pesca llamado La Dorada 1ª que ha habilitado como casa en tierra cerca de un acantilado. El papel de Julia era interpretado por la actriz María Garralón que es una pintora solitaria de vacaciones en el pueblo. Nadie sabía la razón por la que vive sola en el pueblo hasta que ella misma lo cuenta en el episodios La sonrisa del arco iris.

En cuanto a los chicos protagonistas, Pancho había nacido en el pueblo y trabajaba como repartidor de la tienda de alimentación de sus tíos con quienes vive. Sus padres fallecieron y es un joven con mucha personalidad. El papel de Pancho lo interpretó el actor José Luis Fernández que en la actualidad está totalmente apartado del mundo de la interpretación.

El papel de Javi lo interpretó el conocido actor Juanjo Artero, al que hemos visto en otras series como El comisario, El barco o Servir y proteger. Javi es un joven un poco orgulloso que es el líder de la pandilla y que choca a menudo con su padre por su carácter estricto. El papel de Bea lo interpretó Pilar Torres, que en la actualidad trabaja como auxiliar de enfermería. Bea era la hermana de Tito y tanto Javi como Pancho están enamorados del ella.

En cuanto a Desi era la amiga de Bea y al ser hija de padres separados en un momento en el que era una novedad en el pueblo siempre se está hablando de su familia. Este papel lo interpretó Cristina Torres, la hermana de Pilar, y también trabaja en la actualidad como auxiliar de enfermería.

Por último, los más pequeños eran Piraña y Tito. En cuanto al primero el papel era interpretado por Miguel Ángel Valero, que en la actualidad se dedica a la docencia y la investigación. El nombre real de Piraña es Manuel y le encanta comer y pasar el tiempo con sus amigos. En cuanto a Tito, este papel era interpretado por Miguel Joven que ahora trabaja como guía turístico por la zona de Nerja. Con solo 8 años, el hermano de Bea, era el más pequeño de la pandilla.

La serie Verano azul también contó en el reparto con otros actores conocidos como Manuel Tejada, Elisa Montes, Carlos Larrañaga, Concha Cuetos, Manuel Brieva, Fernando Sánchez Polack, Helga Liné, Fernando Hilbeck o Manuel Gallardo.

¿Dónde se va a poder ver la serie?

A partir del miércoles 10 de julio a las 15.00 horas el canal de televisión Enfamilia, producido por AMC Networks International Southern Europe, empezó a emitir de lunes a viernes todos los episodios de esta serie. Enfamilia se puede ver a través de los principales operadores de televisión de pago en España, como Movistar Plus+, Vodafone TV y Orange TV.

Además, este canal ha preparado un maratón especial de Verano azul con el nombre del último episodio, El final del verano. Este maratón se emitirá el sábado 31 de agosto desde las 5:00 horas y se prolongará durante todo el día. También el domingo 1 de septiembre, el canal SELEKT también retransmitirá la serie completa desde las 5:00 horas hasta las 24:00 horas.