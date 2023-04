‘Inseparables’ (Dead Ringers), la serie que estrena Prime Video basada en la película de Cronenberg

Otro de los estrenos de series más esperados de la semana es Inseparables (Dead Ringers) en Prime Video. Esta ficción está basada en la película del director canadiense David Cronenberg de 1988. Esta nueva miniserie está protagonizada por Rachel Weisz que también es la productora de la ficción.

La serie Inseparables (Dead Ringers) consta de 6 episodios que se podrán ver en Prime Video el viernes 21 de abril. La serie está protagonizada por Rachel Weisz, ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto por la película El jardinero fiel.

Rachel Weisz ha sido una de las principales impulsoras de este proyecto debido a su pasión por la película de Cronenberg. Inseparables ha contado como guionista con Alice Birch, coguionista de las ficciones como El prodigio o Lady Macbeth, ambas protagonizadas por la actriz Florence Pugh.

Dos gemelas que lo comparten todo

La serie está inspirada en la película de Cronenberg la cual estaba protagonizada por el actor Jeremy Irons, pero en esta nueva ficción los personajes principales son dos mujeres. Jeremy Irons interpretaba en el papel de los ginecólogos gemelos Mantle, una siniestra pareja en la que uno conquistaba a las mujeres y luego se las pasa a su hermano. Todo el día en que los dos se enamorarán de la misma mujer que es una de sus pacientes.

En la nueve serie las protagonistas son las gemelas Mantle, dos brillantes hermanas que lo comparten todo, incluidos sus amantes. Las dos son ginecólogas y las dos están trabajando en un proyecto que están comenzando en Manhattan gracias al que serán pioneras de un estudio médico que roza lo ilegal. Las dos están dispuestas a desafiar los límites de la ética con su proyecto y pronto su vida y su carrera darán un vuelto.

El reparto de la serie Inseparables

La protagonista de la serie Inseparables es la actriz Rachel Weisz que interpreta el doble papel de las dos gemelas Mantle. En el reparto de la serie también están los actores Michael Chernus (Orange is the New Black), Poppy Liu (Hacks), Jeremy Shamos (Better Call Saul), Emily Meade (Boardwalk Empire) o Jennifer Ehle (Orgullo y prejuicio), entre otros.

Inseparables es una de la series más esperada de la semana y se estrena el viernes 21 de abril junto con la segunda temporada de Bienvenidos a Edén y Montecristo en Netflix y Las gotas de Dios en Apple TV+. Cuatro interesantes series perfectas para este fin de semana.