Las 4 esperadísimas series que Netflix España estrena este mes: incluye su ficción más aclamada

Con la llegada del otoño Netflix aprovecha para lanzar algunas de sus series más populares y este octubre no ha decepcionado a los fans. Para contentar a sus suscriptores la plataforma de streaming ha cumplido con lo esperado y estrenará alguna de las ficciones más aclamadas por la audiencia.

Todos los meses Netflix se desprende de algunas de sus ficciones más importantes, pero a cambio siempre trae grandes novedades a su catálogo. En el mes de octubre no iba a ser diferente.

Para el último trimestre de 2024 Netflix ha apostado por los temas más de actualidad en el mundo. Política, elecciones en Estados Unidos, derechos de las personas homosexuales, historias adolescentes y, por supuesto, alguna adaptación española muy esperada.

Las series de estreno de Netflix en octubre

De entre todas las novedades de Netflix para el mes de octubre, hay cuatro que destacan por encima del resto y una de ellas es española. Como siempre intentan, hay un equilibrio entre géneros y duraciones.

‘Heartstopper’

Esta adaptación del cómic de Alice Oseman regresa a Netflix con su tercera temporada el tres de octubre. Los protagonistas volverán a ser Nick y Charlie, esta pareja gay que empezó su historia como amigos en el instituto.

La serie se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la plataforma y en un referente para la comunidad LGTBIQ+. En esta nueva entrega el grupo se preparará para la universidad mientras que Charlie intentará lidiar con sus inseguridades.

‘Tim Dillon: This is Your Country’

El humorista Tim Dillon se pone al frente de esta comedia para mostrar las partes más polémicas y, por ocasiones, asquerosas de la cultura de Estados Unidos.

La serie se estrena el uno de octubre y apunta a convertirse en una de las obras más polémicas del año. El cómico charlará con ciudadanos sobre criptomonedas, OnlyFans y todo tipo de temas con una única regla: no hay guion.

‘La última noche en Tremor’

Tendremos que esperar hasta el 25 de octubre para poder disfrutar de esta serie española en Netflix. Se trata de una adaptación del primer libro de Mikel Santiago y está dirigida por Oriol Paulo. Cuenta con un reparto de lujo encabezado por Ana Polvorosa, Javier Rey, Pilar Castro o Guillermo Toledo.

Un músico en crisis se retira a un pequeño pueblo costero para buscar inspiración y terminar su obra. Después de sufrir un accidente, comienza a tener visiones terroríficas sobre sus vecinos.

‘La diplomática’

El último día de octubre se estrena la segunda temporada en Netflix, en lo que apunta a convertirse en una de las grandes sorpresas de 2024.

La ficción estadounidense volverá a seguir los pasos de Kate Wyler, una diplomática de carrera en plena crisis internacional.