8 maestros que dejaron huella en la historia de la televisión

Ayer se celebró en nuestro país el Día del Maestro, una festividad que conmemora esa profesión de suma relevancia para el desarrollo de los más pequeños de la casa. Ya sea en los pasillos del colegio o del instituto, la transmisión de valores y conocimientos ayuda a los jóvenes a crear su propia concepción del mundo, durante ese camino hacia la edad adulta.

La importancia de dicha misión ha hecho que la figura del profesor sea una de las más recurrentes en la ficción. Tanto el cine como la televisión han construido multitud de personajes cuya vocación radica en la enseñanza. A continuación, los más memorables de la pequeña pantalla.

Edna Krabappel – Los Simpson

Empezamos la lista con uno de los personajes más queridos de Los Simpson. Y mira que la lista es larga. Edna Krabappel ya no pertenece al reparto de la serie, pero siempre permanecerá en nuestra memoria. Gracias a su divertida y tumultuosa relación sentimental con el director Skinner o por las muchas batallas libradas contra el travieso Bart Simpson.

Will Schuester – Glee

Matthew Morrison interpretó durante seis años al profesor más marchoso de la televisión. Will Schuester no solo enseñaba español a sus alumnos, también compartió su pasión por la música como director del Glee Club. A través de un sin fin de míticas canciones, Schuester transmitió a los componentes de New Directions, al igual que a la audiencia, valores tan significativos como el valor, el optimismo, la amistad o la falta de prejuicios.

Señorita Rottenmeier – Heidi

No todos los maestros de la pequeña pantalla tienen que contar con el beneplácito del público. En este caso, la señorita Rottenmeier era una de las figuras más odiadas del clásico de animación. Una institutriz estricta, antipática, severa y mandona que centraba todos sus esfuerzos en controlar ese pequeño torbellino que era Heidi.

Felix Torán – Compañeros

En España, las series ambientadas en colegios e institutos han vivido una fulgurante trayectoria. Un éxito que nació con una de esas series que marcan a toda una generación: Compañeros. Esta contaba con una gran cartera de maestros, sin embargo, uno consiguió destacar entre la multitud. Felix Torán, profesor de filosofía, era un hombre muy riguroso y reservado, al menos hasta que conoció a Marisa. Su trágica, aunque hermosa, historia de amor conquistó el corazón de aquellos que la siguieron desde su origen.

Lucía Gómez – Los Serrano

Y seguimos con la ficción nacional. Los Serrano no era una serie de instituto al uso, pero gran parte de sus escenas se desarrollaban entre clase y clase. Lucía Gómez, interpretada por la inolvidable Belén Rueda, llegó al barrio de Santa Justa para convertirse en la nueva profesora de lengua, además de en la matriarca de la familia numerosa más famosa de la televisión.

Roland Pryzbylewski – The Wire

The Wire, una de las mejores series de la historia de la televisión, ofreció su propia visión de la ciudad de Baltimore desde diferentes perspectivas. La cuarta temporada se centró en el sistema educativo, dejando para la posteridad uno de los personajes más queridos de la ficción: el profesor Pryzbylewski.

Lili Aldrin – Cómo conocí a vuestra madre

Aunque Lily siempre ha estado ligada al mundo artístico y pictórico, durante gran parte de la serie la mujer de Marshall trabajó como profesora de guardería. Una faceta que quedó patente en la pantalla a través de multitud de escenas, donde sus pequeños alumnos obtenían todo el protagonismo.

Señor Porter – Por trece razones

La responsabilidad de los maestros no solo radica en la educación de sus alumnos, sino también en su seguridad. Un punto que el señor Porter pasó por alto en Por trece razones. La protagonista de la ficción, Hanna Baker, acudió en su ayuda tras ser violada por un compañero de clase. Una situación que el profesor de inglés y consejero de los estudiantes no supo afrontar correctamente, culpando a la víctima y poniendo en duda su testimonio. Una trama de rabiosa actualidad que busca concienciar sobre un tema tan controvertido como el abuso sexual.