Es el día perfecto para comenzar: las series que se han estrenado esta semana

El domingo es un día perfecto para descansar, para leer y también para ver las series que se han estrenado durante la semana. Por eso, os vamos a hablar de 5 series que han llegado a las plataformas de streaming esta semana y que pueden ser una buena opción para una tarde de mantita y sofá: El simpatizante, A Gentleman in Moscow, Perverso, Sierra Madre: Prohibido pasar y la quinta temporada de La familia Upshaw.

El simpatizante

En HBO Max se estrenó el pasado lunes esta serie codirigida y producida por Park Chan-wook y Don McKellar. Una de series perfectas para este día que solo tiene siete episodios basada en la novela homónima ganadora de Viet Thanh Nguyen ganadora del Premio Pulitzer. El simpatizante es un thriller de espionaje que cuenta la historia de un espía comunista mitad francés mitad vietnamita durante los últimos días de la guerra de Vietnam y su nueva vida como refugiado en Los Ángeles. En esta ciudad se entera de que sus días de espía no han finalizado.

Un interesante thriller protagonizado por los actores Hoa Wuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Sandra Oh y en la que Robert Downey Jr. interpreta varios papeles. Una de las series más esperadas en la plataforma de streaming HBO Max.

A Gentleman in Moscow

La plataforma de streaming SkyShowtime estrenó el jueves 18 de abril esta serie protagonizada por el conocido actor Ewan McGregor. Una miniserie de ocho episodios basada en la conocida novela homónima de Amor Towles. El protagonista interpreta al Conde Alexander Rostov que, tras la Revolución rusa, se libra de una ejecución inmediata, aunque un tribunal soviético decreta su confinamiento en un ático del lujoso Hotel Metropol. Tendrá que permanecer en el mismo bajo amenaza de muerte si decide salir del edificio. El conde pasará muchos años en este lugar intentando entretenerse de una forma u otra.

SkyShowtime ha estrenado los tres primeros episodios y cada semana llegará uno nuevo a la plataforma de streaming. En el reparto de esta serie están también los actores Mary Elizabeth Winstead, Paul Ready, John Heffernan. Alexa Goodall, Johnny Harris, Fehinti Balogun y Leah Harvey, entre otros muchos.

Perverso

El viernes 19 de abril se estrenó en Amazon Prime Video Perverso un spin-off de la serie Parot, que también se puede ver en esta plataforma de streaming. El actor Iván Massagué volverá a interpretar el papel de Julián López de Haro un retorcido aristócrata que cumple condena por violación y asesinato. En esta nueva serie está amenazado de muerte por un secuestrador que actúa contra la élite empresarial, Haro intentará llegar a acuerdos penitenciarios a cambio de colaborar con la investigación de los secuestros.

El retorcido y criminal aristócrata simulará que ese es su objetivo, pero su intención real será vénganse de la jueza que lo metió en prisión. Además de Iván Massagué, la serie está protagonizada por los actores Jan Cornet, Kira Miró y Esmeralda Pimentel.

Sierra Madre: Prohibido pasar

Este domingo 21 de abril se estrena esta serie en HBO Max protagonizada por la familia Parra entre los años 2009 y 2012 que intentará mantener las apariencias en San Pedro, uno de los municipios más exclusivos de México. Allí no solo se vive en un ambiente de lujo y exceso, sino que proliferan los negocios ocultos y vínculos turbios y peligrosos.

En sus nueve episodios Sierra Madre: Prohibido Pasar hace referencia a hechos trágicos importantes que tuvieron lugar en esos años como el ataque en 2011 al Casino Royale, en Monterrey, que se cobró la vida de 52 personas, y al asesinato de dos estudiantes en el Tec de Monterrey en 2010 en medio de un enfrentamiento entre militares y sicarios. En el reparto de esta serie están los actores como Lumi Cavazos, Julieta Egurrola, Arturo Barba, Tessa Ía, Karina Gidi, Cristina Velasco, Natalia Plascencia, Mayra Hermosillo y Hernán Mendoza, entre otros. Una de las series perfectas para este día por su original trama.

La familia Upshaw Temporada 5

Por último, el pasado 18 de abril se estrenó la quinta temporada de esta serie en Netflix en la que se cuenta el día a día de esta familia afroamericana de clase trabajadora que intenta sobrevivir como puede y le dejan los demás. Una serie protagonizada por Wanda Sykes cuya primera temporada se estrenó en 2021. Esta serie es conocida por utilizar el recurso de la multicámara que tuvo su momento hace unos años.

Cinco series perfectas para pasar un buen rato este día tirados en el sofá disfrutando de historias diferentes, pero también muy interesantes. La próxima semana, además, las plataformas de streaming anuncian nuevos y prometedores estrenos como Elsbeth en Movistar Plus+, la séptima y última temporada de The Good Doctor, la cuarta temporada de McDonald y Dodds en COSMO, Apples Never Fall en SkyShowtime o la segunda temporada de El premio de tu vida. Un mes de abril repleto de nuevos estrenos de serie que no te puedes perder.