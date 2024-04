Se ha clausurado el MadBlue Impact Summit, el foro referente para la promoción de la economía de impacto y la creación de riqueza con una visión amable con el medioambiente.

Si la primera jornada se centró en la Economía Azul y en los argumentos científicos que urgen a la implantación de un desarrollo sostenible, la segunda ha subrayado la importancia del activismo y de la educación para concienciar a las generaciones futuras, pero también a las actuales, en la lucha para mejorar el planeta.

Más de 70 startups relacionadas con seguridad alimentaria, tecnología, impacto social y transición energética han protagonizado interesantes intercambios y han podido mostrar sus proyectos de primera mano en la Madblue Innovation Area.

Primera jornada

Durante el primer día, diferentes mesas redondas reunieron a expertos de relevancia internacional como el economista Ralph Chami, creador de la teoría del capital natural; el reconocido científico y oceanógrafo Carlos Duarte; Manu San Félix, mediático biólogo marino, o Nico Barito, actual enviado especial de Seychelles para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Durante la charla en el Madblue Impact Summit, Duarte puntualizó que la llamada Economía Azul no es la economía del mar, basada fundamentalmente en la pesca, la extracción de minerales y recursos energéticos y el transporte, sino «una propuesta de generar valor a partir del océano sin dañarlo, a la vez que se regenera».

Para este catedrático, la economía marina actualmente tiene un valor de 2.000 millones de euros, pero que, introduciendo acciones relacionadas con la Economía Azul, podría multiplicar su contribución por cinco en el PIB mundial y ofrecer a los inversores un retorno de 4 euros de beneficio por cada euro invertido.

Punto crítico de los ecosistemas

Como explicó Duarte, la situación actual de los ecosistemas y de su fauna y flora está en un punto crítico que provoca graves consecuencias en el ser humano, como inseguridad alimentaria y del suministro de agua, una acusada pérdida de resiliencia ante los desastres y complejas situaciones económicas.

La manera más eficaz de revertir esta situación, explicó, es la de enfocar la naturaleza como una fuente de riqueza que precisa de un abordaje sostenible y respetuoso.

En esta línea, para el economista Ralph Chami, es erróneo creer que la filantropía o los presupuestos gubernamentales, cada vez más ajustados, bastan para establecer medidas eficaces que salvaguarden el entorno natural y reparen los daños causados.

En este sentido, hizo especial hincapié en la necesidad de atraer el capital privado hacia ese abordaje de un modelo económico aliado de la naturaleza, de manera que los activos naturales se conviertan en capital financiero, siempre bajo esas premisas sostenibles.

Segunda jornada

El segundo día del Madblue Impact Summit tuvo como plato fuerte en el auditorio del COAM ha acogido una interesante conversación entre Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf, y la joven ecologista Olivia Mandle, activista climática de 16 años, conocida como la Greta Thunberg española.

Bajo la moderación de Belén Viloria, presidenta de B Corp Spain, ambos insistieron en la acuciante importancia de la educación y la concienciación de los más jóvenes para cambiar el mundo. Para Mandle, quedarse de brazos cruzados no es una opción.

«La educación es clave, y si no tienes un propósito, no pasa nada. Hay otras muchas organizaciones que lo tienen: súmate a ellos y podrán inspirarte para aprender y encontrar tu pasión. Sin esperanza no hay futuro», aseveró Mandle.

Desesperanza juvenil

Por su parte, Javier Goyeneche lamentó la desesperanza que encuentra en muchos jóvenes e instó a ser conscientes del impacto de las acciones individuales en la cotidianeidad. «No hay nada más peligroso que pensar que todo está perdido. No todo puede ser catastrofista, y hay que enseñar que lo que cada uno hace tiene consecuencias e importancia. Y sí hay esperanza».

El evento también ha dado protagonismo a las empresas más innovadoras, pues aquí se han entregado los premios MadBlue Impact Awards en un acto presidido por Ángel Niño, delegado de Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.

En el evento también ha habido ponencias que han abordado los principales desafíos en torno a la financiación y el acceso a la inversión, y que han sido auspiciadas por Patio Campus, Repsol y Candriam.

Incluso ha habido espacio para la gastronomía más innovadora de la mano de Better Balance, que ha presentado en MadBlue ‘Better-nera’ 100% vegetal, el primer solomillo de proteína vegetal pionero en su categoría de España in collaboration with Chunk.

Premios a empresas

Otro de los momentos más celebrados y emotivos fue el de la entrega de la segunda edición de los premios MadBlue Impact Awards, galardones a las startups más singulares, elegidos entre las

70 startups que han participado en el encuentro. Un jurado profesional ha elegido un ganador y finalista por cada una de las cinco verticales que han agrupado estas compañías en el foro.

Así, Datafruit se ha alzado como la ganadora de Food Security & Water Access; Aldealista, en la categoría People & Social Impact: Urban Air Purifier (UAP) en la de Smart Cities; Calpech en la de Low Carbon Transition y Seaweed Enterprises en la de Tech & New Economy.

Premio al mejor proyecto

Cada uno de los cinco ganadores de su vertical ha expuesto su proyecto durante unos minutos; de entre ellas, el jurado y el público han elegido conjuntamente el Premio Al Mejor Proyecto, que ha recaído en Calpech.

Esta compañía, asentada en el Parque Científico Alicante, en San Vicente del Paspeig, transforma los desechos de la industria agrícola en nanopartículas de hierro que tienen aplicaciones en energías renovables, remediación ambiental y fertilizantes. La misma compañía ha obtenido también el reconocimiento como el proyecto preferido del público.

Financiación e inversión y emprendimiento sostenible

El auditorio del COAM también ha acogido en Madblue Impact Summit diferentes charlas que han analizado aspectos relacionados con la financiación y la captación de inversiones de las empresas emergentes que trabajan en impacto medioambiental y sostenibilidad.

Durante la ponencia Financiando el futuro, auspiciada por Patio Campus, se ha departido sobre la importancia de crear KPI’s específicas para poder medir bien el retorno de la inversión y en la necesidad de que los business angels y los fondos entiendan las especificidades de estos sectores.

Otro de los encuentros que ha despertado más interés fue el organizado por Repsol, en el que distintos empleados de la compañía, especializados en el trabajo financiero con startups, han debatido con dos empresas emergentes acerca de las relaciones entre las grandes entidades y las compañías pequeñas.

Premios MadBlue

Por su parte, la mesa redonda impulsada por Candriam ha puesto el foco en la unión, ya imparable, del sector del emprendimiento sostenible y del financiero y en la importancia de converger juntos para construir un futuro mejor con menos riesgos.

MadBlue 2024 arrancó el pasado 23 de abril los premios MadBlue Cinco Océanos a personajes relevantes de la sociedad destacados por su compromiso con el medioambiente: el piloto Carlos Sainz, la artista Cristina Iglesias, el economista Ralph Chami y la Isla de Lanzarote fueron los galardonados de la cuarta edición.