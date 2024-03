Virus mayaro: ¿de qué forma te puede afectar?

Fact checked

A pesar de la mala fama que tienen otras especies como los tiburones y los grandes felinos, los mosquitos son los insectos que más seres humanos matan todos los años. Casi siempre, por el contagio de enfermedades que transmiten sus ejemplares. Una de ellas, conocida como el «virus Mayaro». ¿De qué se trata esta patología? ¿Cuáles son sus síntomas y los tratamientos más populares?

Si bien el virus Mayaro representa un pequeño porcentaje de las afecciones propagadas por los mosquitos que matan anualmente cerca de 725.000 individuos, vale la pena prestar atención a sus principales características ahora que la primavera está próxima. Como todas las enfermedades transmitidas por estos insectos, su prevalencia aumenta a medida que suben las temperaturas.

¿Qué es el virus mayaro y cómo se contagia?

También llamado «fiebre de Mayaro», este virus forma parte de la familia Togaviridae -a su vez dentro del género Alphavirus-. Normalmente, es transmitido por la picadura de mosquitos de la especie Haemagogus. Sin embargo, hay casos en los que se propaga por la acción de otras como el Aedes aegypti o el Aedes albopictus.

En principio, no representa un riesgo para quienes habitan en el territorio europeo. Pues se trata de una patología propia de diversas zonas de América Central y América del Sur.

Uno de los peligros de esta afección es que suele ser confundida con otras cuya sintomatología es similar. Porque la reacción en el cuerpo puede generar un diagnóstico falso en el que se la confunda con el zika, el dengue o el chikungunya. Todas éstas son enfermedades crecientes. El cambio climático ha hecho que nuevas regiones sean alcanzadas por ellas.

¿Cuáles son los síntomas de la patología?

Contraído el virus, el síntoma más destacable es el aumento de la temperatura corporal. Causa febrícula en la mayoría de los casos, llegando a provocar fiebres de más de 40° C excepcionalmente.

La buena noticia es que no es una afección tan mortífera como suelen ser otras transmitidas por estos mosquitos, ni tampoco parece que sea más grave en pacientes inmunodeprimidos.

La fiebre de Mayaro no es especialmente grave en las mujeres embarazadas, como sí lo son otros virus propagados por insectos. Los expertos aseguran que es una enfermedad que se cura por sí misma, aunque la fiebre y los dolores articulares, además de ser molestos, pueden prolongarse durante meses. No obstante, las conclusiones científicas han demostrado que no va más allá de ello.

¿Cuáles son los tratamientos para esta afección?

Ya confirmada la patología, es conveniente consultar a un profesional de la salud semanalmente para ver la evolución de la enfermedad. Hasta ahora no existen tratamientos comunes para todos los pacientes ya que, como la enfermedad se va con el tiempo, no tiene demasiado sentido desarrollar una terapia general. Sí puede que le suministren algunos medicamentos para aplacar los síntomas.

¿Cómo averiguar si tengo el virus Mayaro?

Existen pruebas para ello. Hay una PCR genérica para el género Alphavirus y otra específica para la fiebre de Mayaro. A los pocos días de contraída la enfermedad estas pruebas dan positivo. Luego, se han diseñado técnicas serológicas que permiten detectar presencia de células infectadas con ese virus aún cuando hayan pasado varios meses del contagio.

Lo usual es que realicen comparaciones de pruebas PCR en fases agudas de la afección y en fases de convalecencia o ya sin ningún síntoma.

Proceso clínico de la enfermedad

El periodo de incubación va de varios días a un máximo de tres semanas. Si bien los dolores articulares pueden continuar durante algunos meses en una cantidad mínima de los pacientes, casi siempre la sintomatología desaparece con el correr del primer mes. Asimismo hay individuos asintomáticos, que no se enteran de que han convivido con este virus sino hasta pasados muchos años.

En el transcurso de la patología, pueden darse ocasionalmente síntomas como las mialgias y la tendinitis. Si bien es menos abrupta que otros virus como el Chikungunya, las artralgias pueden condicionar la vida del paciente hasta impedirle hacer sus actividades. Por eso se tiende a pedir al enfermo que permanezca en su casa por unos días e intente no esforzarse demasiado físicamente.

¿Hay formas de prevenir el virus Mayaro?

Sobre todo en las latitudes amazónicas, la fiebre de Mayaro es una problemática de salud pública que no tiene respuesta definitiva. Cualquier viajero que haya estado de visita últimamente en países de América Central o América del Sur podría estar contagiado. Como el virus no es contagioso entre humanos, simplemente se resguarda la salud del enfermo sin aislarle por completo.

Si te vas de viaje a alguno de estos destinos, todo lo que puedes hacer es comprar un repelente y no salir al exterior sin utilizarlo. Afortunadamente, las fórmulas más modernas de repelentes mantienen los mosquitos lejos y no producen alergias de ningún tipo. De regreso en España, o donde vivas, lo mejor es que acudas a una clínica para que te hagan la prueba PCR y descartes el virus.