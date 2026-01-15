Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista Cell explica por primera vez un mecanismo inmunológico que conecta la infección por el virus de Epstein‑Barr (VEB), conocido como el virus del beso, con el desarrollo de esclerosis múltiple (EM) en algunas personas. Este hallazgo ofrece una explicación biológica de cómo un virus tan común puede desencadenar una enfermedad neurológica compleja en individuos predispuestos.

Cuando el organismo combate el virus de Epstein‑Barr, el sistema inmunitario produce células T que reconocen proteínas del virus. Sin embargo, estas mismas células pueden confundir proteínas del propio cerebro con las del virus, atacándolas por error. Este fenómeno, conocido como mimetismo molecular, se convierte en un detonante para el daño neurológico característico de la esclerosis múltiple. En particular, las células T reaccionan tanto contra una proteína del virus (EBNA1) como contra una proteína cerebral llamada anoctamina‑2 (ANO2), un hallazgo clave que explica por qué algunas personas desarrollan EM tras la infección.

Respuesta inmunitaria

El estudio también señala que este tipo de respuesta inmunitaria es mucho más frecuente en personas con esclerosis múltiple que en individuos sanos, lo que refuerza la idea de que el virus de Epstein‑Barr no causa la enfermedad en todos los casos, sino que interactúa con factores genéticos o ambientales para desencadenarla. Aunque la mayoría de personas infectadas con el virus no desarrollan esclerosis múltiple, entender este mecanismo ofrece nuevas oportunidades para la prevención y el tratamiento de la enfermedad.

La esclerosis múltiple es una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca la mielina, la capa protectora de los nervios del cerebro y la médula espinal, interrumpiendo la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Esto provoca síntomas neurológicos progresivos, como debilidad, visión borrosa, problemas de coordinación y fatiga. Gracias a este estudio, ahora se sabe que la infección por Epstein‑Barr puede actuar como un desencadenante clave al confundir al sistema inmunitario y dirigirlo contra el propio cerebro en personas susceptibles.

Cómo se contagia

La enfermedad del beso es como se conoce vulgarmente a la mononucleosis infecciosa. Se trata de una afección provocada por el virus de Epstein-Barr, una clase de herpes que se transmite sobre todo por medio de la saliva. Esta enfermedad no reviste en la mayoría de los casos mucha gravedad, llegando a pasar también desapercibida o mostrando sólo síntomas de cansancio o debilidad. A continuación te explicamos cómo se contagia la enfermedad del beso.

Principalmente, se transmite por medio de la saliva, a la hora de mantener contactos íntimos y prolongados. De ahí procede su nombre. Es habitual que surja sobre todo en jóvenes con edades entre los 15 y 17 años a la hora de besarse. Sin embargo, esta complicación puede aparecer a cualquier edad.

También se puede contagiar a través del contacto cercano con una persona infectada. Con tos o un estornudo será suficiente para que se transmita a una persona del entorno que estuviese totalmente sana. También existen muchas posibilidades de contagiar la enfermedad del beso cuando se comparten utensilios como los vasos, cucharas, bebidas o comidas. En el caso de sospechar que alguien de nuestro entorno tiene mononucleosis, intentaremos evitar cualquier tipo de acercamiento.