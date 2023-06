Fact checked

El ácido hialurónico es una sustancia producida de forma natural en el cuerpo humano que se encuentra en mayores cantidades en la piel, tejidos conjuntivos y ojos. Su función principal consiste en mantener los tejidos cutáneos, cartílagos y las articulaciones hidratados y saludables mediante la retención de agua. Por este motivo, es un tratamiento estrella en medicina estética para combatir los signos de envejecimiento facial que son fruto de la atrofia de la grasa en algunas zonas, la pérdida de hidratación y de la capacidad de generar colágeno y de las arrugas de expresión estáticas, tal y como explican los expertos de la Clínica Mayo.

Existen diferentes tipos de ácido hialurónico utilizados en tratamientos estéticos. El ácido hialurónico de baja densidad se utiliza para hidratar la piel en zonas delicadas como los labios y las ojeras. Por otro lado, el ácido hialurónico de alta densidad se utiliza para rellenar arrugas más profundas y dar volumen a ciertas áreas del rostro, como los pómulos y las mejillas. Además, también se pueden encontrar ácidos hialurónicos de diferentes grados de reticulación, lo que determina su duración en la piel.

También hay diferentes ácidos hialurónicos según su peso molecular, y cada uno es eficaz para un tratamiento específico. Entre sus beneficios se incluyen la reducción de arrugas y líneas de expresión, el aumento de volumen en áreas específicas del rostro, la mejora de la hidratación y la elasticidad de la piel, así como la corrección de cicatrices de acné y la remodelación de los labios. Para explicarnos cómo actúa y cómo sacarle el mejor partido a este componente, OKSALUD entrevista a la responsable para España de Regenhial Laboratorios Lavigor de Laboratorios Lavigor, Verónica Guzmán.

PREGUNTA.- ¿Qué es el ácido hialurónico?

RESPUESTA.- El ácido hialurónico es un tipo de azúcar, en concreto es un glicosaminoglucano, polisacárido largo y no ramificado que está presente en la matriz extracelular de todos los tejidos animales, lo encontramos de forma natural en nuestra piel, cartílagos, articulaciones, así como en la córnea del ojo.

P.- ¿Por qué es uno de los activos más recurrentes en el mundo de la salud y la belleza?

R.- El ácido hialurónico que se emplea actualmente para aplicación en salud y belleza, es de origen biotecnológico, es una molécula segura y que nuestro organismo reconoce ya que abunda en nuestro cuerpo, el problema es que con el proceso de envejecimiento, su concentración y síntesis va disminuyendo, dada su naturaleza higroscópica (atrae y retiene agua), su aplicación permite recuperar funcionalidad y estética en diversas estructuras corporales.

P.- Hay un ácido hialurónico puro de alto peso molecular ¿Qué es exactamente? ¿Es verdad que penetra más en la piel? ¿Por qué?

R.- Todos los ácidos hialurónicos no son iguales, el elemento diferenciador más relevante tiene que ver con su peso molecular, el cual determinará su función, así como la concentración de principio activo, que estipulará su potencia de acción. Nosotros diseñamos una gama de productos, Regenhial, basada en el ácido hialurónico de alto peso molecular y puro al 1%. Al tener un alto peso molecular su estructura no le permite penetrar a capas más profundas de la piel, de tal manera que el producto concentra su acción en la capa más superficial: reparándola, hidratándola y protegiéndola. Al no penetrar, se evitan efectos no deseados en pacientes sensibles o con patologías. En relación a la concentración, se trata de ácido hialurónico puro, por tanto es mucho más eficaz que otros que se encuentran en el mercado y cuyas fórmulas parten de una materia prima menos concentrada.

P.- ¿Por qué surgió la idea de estudiar este componente puro al 1% en colaboración con el Hospital Clínico Universitario de Salamanca?

R.- Tuvimos la gran suerte de estar atentos a las necesidades del servicio de oncología, que precisaba una fórmula más eficaz a la hora de resolver las lesiones que se producían tras las extravasaciones de agentes citostáticos/ quimioterapia. Fue un privilegio poder desarrollar Regenhial Gel con el objetivo de regenerar la piel en lesiones severas de forma más eficaz, en menos tiempo, y con una galénica más confortable y adecuada para la regeneración cutánea en pacientes sensibles. La calidad y pureza de nuestra materia prima tenía que ser la mejor, era nuestra responsabilidad hacia los pacientes, y esa misión y valores nos llevaron a desarrollar esta gama de productos.

P.- ¿Qué productos terapéuticos surgieron fruto de esta colaboración?

R.- Tras lanzar Regenhial Gel, la relación con los diversos servicios hospitalarios siempre fue la de mantener una escucha activa, poniendo siempre el foco en las necesidades del paciente, partiendo de estas premisas la gama fue evolucionando y adaptándose en galénica y fórmula para satisfacer las necesidades de: recuperación de piel, de la mucosa oral y del área genital.

P.- ¿Sirve también para tratar cicatrices recientes, heridas, úlceras, etc.?

R.- La función de Regenhial Gel es esta precisamente, sí, la de regenerar la piel, para las aplicaciones mencionadas tenemos experiencias clínicas de éxito en hospitales, clínicas privadas, residencias de ancianos e incluso en el ámbito de la medicina y cirugía estética.

P.- ¿Cómo pasó de su utilización clínica a su uso en belleza?

R.- Aunque esta gama de productos se creó con la vocación de tratar patologías de carácter más clínico u hospitalario, Laboratorios Lavigor tiene una experiencia de más de 20 años en dermatología y medicina estética, de modo que fueron muchas las clínicas de medicina y cirugía estética que pronto se entusiasmaron con la marca, ya que en diversos procedimientos estéticos es necesario recuperar la piel que ha sido agredida. Han pasado más de 10 años desde el lanzamiento de esta línea que surgió de la colaboración con los profesionales del sector y estamos muy contentos de que ahora sea una línea tan eficaz y reconocida por sanitarios, farmacias y pacientes. Nuestra misión es seguir desarrollando fórmulas que mejoren la vida de las personas.

P.- ¿Hay la misma concentración de AH en las dos variantes?

R.- En las clínicas de medicina y cirugía estética, además de emplear los productos de la línea Regenhial que están presentes en hospitales, disponen de presentaciones formuladas expresamente para el ámbito de la medicina estética, con activos específicos para potenciar otras acciones como la de relleno , antienvejecimiento, etc.