Vasectomía ¿si o no?: un urólogo desvela los riesgos y beneficios

Con motivo del Día Mundial de la Vasectomía, que se celebra el próximo 15 de noviembre, el cirujano urólogo especialista en cirugía reconstructiva de pene, Peyronie y medicina sexual, el doctor François Peinado, habla de los riesgos y beneficios de esta intervención.

«La vasectomía es un procedimiento quirúrgico diseñado para proporcionar la esterilización masculina permanente mediante el corte de los conductos deferentes, los conductos que transportan el esperma desde los testículos hasta la uretra. Esta forma de control de la natalidad destaca por su alta eficacia, con una tasa de fracaso de aproximadamente el 0,2%, lo que la convierte en uno de los métodos anticonceptivos más fiables disponibles», señala el experto.

Según explica, ofrece numerosas ventajas, «como su rentabilidad en comparación con otros métodos anticonceptivos y un impacto mínimo en la función sexual, lo que permite a los hombres mantener sus relaciones sexuales sin interrupciones». Además, prosigue, «desplaza la carga de la anticoncepción de las parejas femeninas, lo que fomenta una dinámica de planificación familiar más equitativa en las relaciones».

Beneficios de la vasectomía

En palabras del doctor Peinado: «La vasectomía se considera una de las formas más eficaces de anticoncepción permanente para los hombres, ya que ofrece varias ventajas significativas con respecto a otros métodos anticonceptivos».

Desde un punto de vista económico, continúa, la vasectomía puede ser un método anticonceptivo rentable. «Con el tiempo, el coste único de la vasectomía suele ser más económico que los gastos recurrentes de otras opciones anticonceptivas», indica.

Eficacia y fiabilidad

Una de las principales ventajas de la vasectomía es su alto nivel de eficacia. «El porcentaje de fracasos es de aproximadamente el 0,2%, lo que la convierte en una de las opciones anticonceptivas más fiables», concreta el doctor Peinado.

«Este porcentaje es considerablemente inferior al de muchos otros métodos anticonceptivos y, una vez realizada la intervención, no suele requerir ninguna otra acción por parte del paciente, lo que aumenta su comodidad», asevera el urólogo.

Técnica poco invasiva

La vasectomía es un procedimiento ambulatorio mínimamente invasivo que a menudo puede realizarse en menos de 30 minutos con anestesia local. «Esto supone un tiempo de recuperación más rápido en comparación con otras opciones quirúrgicas más invasivas, como la ligadura de trompas en el caso de las mujeres», especifica. Y añade: «La mayoría de los hombres pueden reanudar sus actividades normales a los pocos días, lo que la convierte en una opción práctica para quienes buscan una solución a largo plazo».

Sin impacto en la función sexual

El doctor Peinado quiere desmontar uno de los mitos más extendidos: «La vasectomía no afecta a los niveles de testosterona ni al deseo sexual. La mayoría de los hombres afirman que su experiencia sexual no cambia después de la vasectomía, ya que conservan la capacidad de disfrutar del coito y del orgasmo. La vasectomía no provoca una disminución de la libido, lo que permite a los hombres mantener sus relaciones sexuales sin interrupciones».

Por otro lado, subraya que la vasectomía no sólo proporciona una solución permanente para la anticoncepción masculina, sino que también ayuda a aliviar la carga de la responsabilidad anticonceptiva que suele recaer en la mujer. «Esto puede mejorar la comunicación y la dinámica de la pareja, ya que ambos pueden compartir la responsabilidad de la planificación familiar», insiste.

Efectos a largo plazo

Aunque la vasectomía está concebida como un método anticonceptivo permanente, según el experto, «existe un pequeño riesgo de que los conductos deferentes vuelvan a conectarse, lo que podría dar lugar a embarazos no deseados2. Además, prosigue, «algunos hombres pueden notificar cambios en la función sexual o experimentar dolor crónico relacionado con el procedimiento. Aunque estos efectos secundarios a largo plazo son relativamente infrecuentes, pueden afectar significativamente a la calidad de vida de los afectados».

Además de los riesgos físicos, los factores psicológicos desempeñan un papel en la evaluación global de los riesgos de la vasectomía. «Algunos hombres pueden arrepentirse de la intervención, sobre todo si sus circunstancias o deseos en cuanto a la paternidad cambian después de la cirugía. En este arrepentimiento suelen influir factores como el hecho de tener hijos pequeños en el momento de la vasectomía o la evolución de los planes familiares», recuerda.

Cómo afrontar los efectos psicológicos

Tras la vasectomía, algunos hombres pueden experimentar una serie de retos emocionales, como sentimientos de arrepentimiento, ansiedad, problemas de identidad y depresión. Para superar estos efectos psicológicos de forma eficaz, pueden emplearse varias estrategias de afrontamiento con psicólogos.

«Es esencial reconocer que las respuestas emocionales pueden evolucionar con el tiempo. La comunicación continua con los urólogos en relación con la salud mental, puede ayudar a controlar el bienestar psicológico y garantizar intervenciones oportunas en caso necesario», señala el doctor.

Y explica: “Los enfoques personalizados de apoyo y seguimiento pueden ayudar a prevenir la depresión y la ansiedad a largo plazo entre los varones tras la vasectomía. Al emplear estas estrategias de afrontamiento, los hombres pueden mejorar su proceso de recuperación emocional y navegar por los impactos psicológicos de la vasectomía con mayor resiliencia y comprensión”.

Lo que debes saber antes de la vasectomía

El cirujano urólogo insiste en que «antes de someterse a una vasectomía, es crucial que los hombres consideren detenidamente diversos factores relacionados con el procedimiento». Este método quirúrgico pretende proporcionar un control de la natalidad permanente cortando los conductos deferentes, impidiendo así que los espermatozoides se mezclen con el semen durante la eyaculación.

Salud e historial médico: Los hombres deben consultar su historial médico con un profesional sanitario para determinar si son candidatos adecuados para la intervención. Ciertas afecciones médicas, como trastornos hemorrágicos, varicocele, hidrocele, masas escrotales o testículos no descendidos, pueden contraindicar la intervención. Además, es esencial revelar cualquier medicación que se esté tomando, especialmente anticoagulantes, ya que puede ser necesario suspenderlos antes de la intervención.

Preparación emocional y psicológica: Dado que la vasectomía es una forma permanente de esterilización, es vital que las personas evalúen su preparación emocional para tomar tal decisión. Los hombres deben reflexionar sobre sus deseos respecto a la paternidad y considerar si están seguros de no querer tener hijos biológicos en el futuro. También es importante hablar con la pareja sobre esta decisión que cambia la vida, ya que afecta a ambas partes.

Preparación preoperatoria: Antes de someterse a una vasectomía, es posible que los hombres deban seguir unos preparativos prequirúrgicos específicos, como afeitarse el escroto, bañarse y organizar los cuidados postoperatorios y el transporte. Asegurarse de que estos preparativos se llevan a cabo contribuye a una experiencia quirúrgica y un proceso de recuperación más fluidos.

«Teniendo en cuenta estos factores, los hombres pueden tomar una decisión bien informada sobre la vasectomía y asegurarse de que se ajusta a sus objetivos personales y de planificación familiar», concluye el doctor Peinado.

Riesgos y complicaciones

El urólogo subraya que, a pesar de sus ventajas, la vasectomía conlleva posibles riesgos y complicaciones, «como hemorragias, infecciones y dolor postoperatorio que puede provocar molestias crónicas conocidas como síndrome de dolor posvasectomía».

Aunque la mayoría de los hombres se recuperan sin problemas, señala, «algunos pueden sufrir efectos secundarios a largo plazo, incluidos factores psicológicos como el arrepentimiento de la decisión, sobre todo si su deseo de tener hijos cambia después de la intervención».

«Estas complejidades hacen que sea esencial que los pacientes prospectivos mantengan conversaciones exhaustivas con los médicos sobre sus antecedentes médicos, su disposición emocional y las implicaciones de someterse a una vasectomía», añade.

Una de las complicaciones más frecuentes asociadas a la vasectomía es la hemorragia, que puede manifestarse como hematoma, una acumulación de sangre bajo la piel que puede provocar una hinchazón dolorosa. «La infección en la zona quirúrgica también es motivo de preocupación, y se produce en aproximadamente el 1% al 2% de los pacientes. Los signos de infección incluyen fiebre, aumento del dolor y secreción del lugar de la incisión, que suelen requerir tratamiento antibiótico», explica

Además, algunos hombres pueden experimentar un dolor postoperatorio que se prolonga más allá del periodo de recuperación previsto. «Esta afección, conocida como síndrome de dolor posvasectomía, puede provocar molestias crónicas», detalla.

«Otras complicaciones pueden ser el granuloma espermático, que es un bulto sensible formado por espermatozoides que se escapan de los conductos deferentes, y la epididimitis u orquitis, caracterizada por dolor e hinchazón en el epidídimo o el testículo», agrega.

Alternativas a explorar

El doctor Peinado afirma que «los hombres que consideren someterse a este procedimiento deben explorar alternativas, que incluyen tanto métodos temporales, como preservativos y anticonceptivos hormonales, como otras opciones a largo plazo, como la esterilización femenina».

Las nuevas investigaciones sobre anticonceptivos masculinos siguen evolucionando, lo que podría ampliar las opciones de planificación familiar en el futuro. «En última instancia, la decisión de someterse a una vasectomía debe tomarse teniendo muy en cuenta los riesgos asociados, los beneficios y las circunstancias personales, y asegurándose de que se ajusta a los objetivos y deseos individuales de planificación familiar», agrega el especialista.