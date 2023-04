Los tratamientos de fecundación ‘in vitro’ a mujeres solteras se duplican: ¿por qué ya no es un tabú?

Fact checked

La idea de pareja y de familia ha cambiado mucho en los últimos años en España, como muestran los datos de un estudio que se ha publicado recientemente y donde se evidencia que el 10% de las mujeres solteras en nuestro país desean ser madres a través de la fecundación in vitro.

En este sentido, si bien la mayoría de pacientes que acuden a las clínicas de fertilidad siguen siendo parejas heterosexuales, un 80% del total, cada vez vemos más casos de mujeres que deciden ser madres solteras, que ya representan el 10% de los pacientes que acuden a estos tratamientos. A este modelo de familia, cabe sumar otros que también van tomando más protagonismo, como las parejas de mujeres o familias monoparentales compuestas por hombres trans -los hombres cis quedan excluidos, ya que el único método es la gestación subrogada, que no es legal en España-.

La llegada de nuevos modelos de familia es uno de los fenómenos más presentes dentro del mundo de la fertilidad y está revolucionando la forma en la que se han concebido hasta hace poco este tipo de tratamientos. Según el Dr. Àlex Garcia-Faura, director de I+D+I y de la Unidad de Oncofertilidad de la clínica de fertilidad Fertilab Barcelona, “socialmente se trata de un hito muy importante».

Muchas mujeres tienen claro desde sus 25 años que quieren ser madres solteras: ellas deciden cómo va a ser su familia y por quién va a estar compuesta, lo que denota un importante empoderamiento y un cambio de mentalidad que era muy necesario para poder abrazar todas las realidades”.

Sin embargo, no todos los casos de familia monoparental que acuden a una clínica de fertilidad tienen que ver con esta decisión. Tal y como aclara el Dr. Garcia-Faura, “también puede tener que ver con mujeres que están en una edad tardía porque esperaban la llegada de una pareja y no se ha dado, o bien porque desean vitrificar sus óvulos de cara al futuro”.

Sean cuales sean los motivos, el auge de las visitas de mujeres sin pareja a las clínicas de fertilidad es innegable: según la Sociedad Española de Fertilidad, desde 2016 hasta 2020 los tratamientos de fecundación in vitro a mujeres solteras se han doblado. El Dr. Àlex Garcia-Faura comenta que, “la previsión es que estas cifras sigan creciendo y se sigan dando más casos alternativos al modelo de pareja tradicional, compuesto por un hombre y una mujer”.

¿Qué motiva a las parejas y mujeres sin pareja a acudir a clínicas de fertilidad?

La razón principal que motiva a las parejas heterosexuales a realizarse un tratamiento de fertilidad tiene que ver con un problema de esterilidad previo o con problemas para concebir en pareja. Sin embargo, cuando hablamos de parejas de mujeres o bien mujeres solas, las principales razones no tienen que ver con un problema de esterilidad. De hecho, tal y como aclara el Dr. Garcia-Faura. “el 80% de este grupo no tiene ningún problema de esterilidad, nunca se ha realizado ningún tratamiento de fertilidad o no han intentado quedarse embarazadas antes”.

Según aclara el Dr. Garcia Faura, “con diferencia, los casos que más encontramos dentro del grupo de mujeres que desean concebir un bebé tienen que ver solamente con la necesidad de un donante de semen”. Esta donación, se busca, o bien fruto de una ausencia de pareja o bien por la propia decisión de ser madre soltera, que cada vez es más frecuente, especialmente entre la población joven.