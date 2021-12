En estos días, cuando se acabe al año, muchas personas establecen una lista de propósitos de año nuevo. Mientras unos se motivan, otros se estresan porque parece que ello sólo deba hacerse una vez al año cuando realmente sirve para todos los meses. Así anota lo que debemos tener en cuenta para cumplir estos deseos, según recomendaciones de un experto.

Según Joaquín Mateu, doctor en Psicología Clínica y de la Salud y docente de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, que ha elaborado un decálogo de propósitos y recomendaciones, estos deseos son el resultado de un proceso de revisión de nuestra vida.

Así tienen el objetivo de aliviar nuestras disonancias cognitivas, esto es, nuestras contradicciones (naturales) entre lo que consideramos adecuado y lo que realmente hacemos en el día a día.

Qué tener en cuenta para cumplir los propósitos de año nuevo

Fuera de hábitos

Según Joaquín Mateu, la mayoría de los grandes logros requieren cambios extraordinarios en nuestras rutinas cotidianas. Y esto implica un esfuerzo adaptativo, ya que cambiamos de costumbres y, en ocasiones, caeremos hacia tentaciones de hábitos anteriores. Debemos ser fuertes.

Deseos personales

Es fundamental tener en cuenta que los deseos deben ser personalmente significativos. Los demás no imponen nuestras demandas. Deben estar realizados en base a aquello que nos motiva si no, realmente no tiene mucho sentido, porque entonces no los lograremos.

En actos y palabras

El psicólogo establece que, para que un propósito de año nuevo acabe cristalizando, debemos hacer que nuestras ideas sobre el mismo se concreten en actos y palabras.

Siempre motivación

Además el cambio surge cuando la motivación que subyace a él es interna. Esto es, cuando lo hacemos por el simple hecho de mejorar en una faceta relevante de nuestras vidas, y no por obtener un incentivo externo. Por esto la confianza entra en juego nuevamente, pues si pensamos que podemos logar ese propósito, entonces sí se materializará.

Ante todo, paciencia

Nadie dijo que este proceso fuese fácil, por lo que hay obstáculos que debemos superar. En este caso, una actitud comprensiva y paciente es la mejor junto a tener claro que debemos superar momentos de frustración.

Todos podemos cambiar si nos lo proponemos

El experto avanza que todos somos capaces de cambiar en cualquier momento de nuestra vida, y además hacerlo de forma sustancial y profunda. Lo importante es encontrarnos bien con ello y ser felices, pues es la máxima a la hora de querer superar y llegar a los propósitos fijados.