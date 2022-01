Hay evidencia de sobrediagnóstico y sobretratamiento de trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes y un porcentaje creciente de menores que reciben tratamiento farmacológico por este motivo, según se desprende de una revisión sistemática publicada en la revista Jama Network bajo el título «Overdiagnosis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents».

El trabajo, llevado a cabo por investigadores australianos, se basa en la revisión de un total de 334 estudios publicados sobre niños y adolescentes con TDAH con el fin de «identificar, evaluar y sintetizar sistemáticamente la evidencia» en torno al sobrediagnóstico de este trastorno «utilizando un marco de 5 preguntas» en menores en condiciones no cancerosas.

Los autores, Luisa Kazda, Katy Campana, Rae Thomas, Kevin McGeechan, Rebeca Sims y Alexandra Barratt, parten de la hipótesis de que «los aumentos notificados en los diagnósticos de TDAH van acompañados de un creciente debate sobre los factores subyacentes y aunque a menudo se sugiere el sobrediagnóstico, nunca se ha realizado una evaluación exhaustiva de la evidencia a favor o en contra del sobrediagnóstico».

«Se necesita con urgencia para permitir un diagnóstico y tratamiento del TDAH basado en la evidencia y centrado en el paciente en los servicios de salud contemporáneos», tal y como señalan sus autores.

El sobrediagnóstico de este trastorno, sugieren los expertos, podría explicarse por diversos factores, entre ellos, la inflación diagnóstica, al cambiar la definición del diagnóstico o ampliarla para incluir síntomas ambiguos o leves, o al medicalizar patrones de comportamiento que previamente no se consideraban patológicos.

Con todo, alertan de que un diagnóstico erróneo y, por tanto, un tratamiento inadecuado puede ser pernicioso, y conllevar daños físicos, psicológicos y sociales tanto en los y las pacientes menores como en sus familias.

Búsqueda de estudios

Para el desarrollo de la investigación se realizaron búsquedas de estudios publicados en inglés entre el 1 de enero de 1979 y el 21 de agosto de 2020 en la base de datos de bibliografía médica Medline, Embase, PsychInfo y la Biblioteca Cochrane. De los 12.267 estudios potencialmente relevantes recuperados, se incluyeron 334 (2,7%).

Pregunta 1: Se encontró evidencia sustancial de un reservorio de TDAH en 104 estudios, lo que proporciona un potencial para que aumenten los diagnósticos.

Pregunta 2: Se encontró evidencia de que el diagnóstico real de TDAH había aumentado en 45 estudios.

Pregunta 3: Veinticinco estudios mostraron que estos casos adicionales pueden estar en el extremo más leve del espectro del TDAH

Pregunta 4: 83 estudios mostraron que el tratamiento farmacológico del TDAH estaba aumentando.

Pregunta 5: Un total de 151 estudios informaron sobre los resultados del diagnóstico y el tratamiento farmacológico. Sin embargo, sólo 5 estudios evaluaron la cuestión crítica de los beneficios y daños entre los casos adicionales más leves.

De acuerdo con los datos, las conclusiones pasan por que «esta revisión encontró evidencia de sobrediagnóstico y sobretratamiento de TDAH en niños y adolescentes».

Y en cuanto a la relevancia, los autores sostienen que «quedan lagunas en la evidencia y se necesita investigación futura, en particular investigación sobre los beneficios y daños a largo plazo del diagnóstico y tratamiento del TDAH en jóvenes con síntomas más leves». «Por lo tanto, los profesionales deben tener en cuenta estas lagunas de conocimiento, especialmente al identificar a estas personas y para garantizar una práctica y una política seguras y equitativas», añaden.