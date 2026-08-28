Los sudokus y crucigramas están bien pero los expertos recomiendan este libro para entrenar la memoria y la agilidad mental y es un éxito en Amazon

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

A partir de los 60 años es casi obligatorio entrenar la memoria y la lógica frente al deterioro cognitivo. Hacer actividades como sudokus, crucigramas o sopas de letras son pasatiempos tradicionales que siempre se han relacionado con la estimulación mental. Sin embargo, los expertos recomiendan otra actividad que se ha puesto de moda para ejercitar la concentración y el razonamiento. Se trata de los murdokus: un libro de rompecabezas que cambia los números por investigaciones criminales y propone aplicar una lógica similar a la del sudoku para resolver cada caso.

La fórmula mezcla asesinatos ficticios, sospechosos, escenarios y elementos visuales en una misma cuadrícula. El objetivo es ir colocando correctamente cada pieza hasta reconstruir lo sucedido y localizar al responsable.

Consigue el libro de Murdoku de Amazon por sólo 17 euros

Cómo funciona Murdoku

La mecánica de los murdokus parte de una regla sencilla: en cada fila y cada columna de la cuadrícula solo puede aparecer un personaje. A partir de ahí, el jugador tiene que analizar todos los elementos que aparecen en cada escenario. Los sospechosos no son las únicas pistas: habitaciones, muebles, animales, objetos y pequeños detalles pueden resultar determinantes para avanzar en la investigación.

Cada caso obliga a relacionar información, descartar posibilidades y prestar atención a la composición completa de la escena. El resultado del Murdoku es una experiencia que conserva la estructura lógica del sudoku tradicional pero incorpora una narrativa detectivesca.

Los jugadores pueden encontrarse investigando un crimen en una panadería para pasar después a un casino, un torneo de ajedrez, una granja o una ópera. Cada escenario presenta una ambientación diferente, aunque mantiene las mismas reglas básicas.

Por qué variar los retos mentales puede resultar más atractivo

El sudoku continúa siendo una referencia para quienes disfrutan ejercitando la concentración y el razonamiento. Sin embargo, los ejercicios que introducen nuevos estímulos permiten cambiar constantemente el tipo de atención que exige el reto.

En Murdoku no basta únicamente con localizar patrones. Hay que observar, interpretar pistas, recordar información, descartar sospechosos y mantener varias posibilidades abiertas al mismo tiempo hasta conseguir encajar correctamente todos los elementos.

La progresión de dificultad pretende que el jugador vaya familiarizándose gradualmente con la mecánica. El desafío final consiste en completar las 80 investigaciones que vienen en el libro de Murdoku de Amazon y demostrar que se domina una mecánica que combina algunas de las características más reconocibles del sudoku con los rompecabezas clásicos de deducción.

Consigue el libro de Murdoku de Amazon por sólo 17 euros