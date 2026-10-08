Siete hospitales de Quirónsalud, entre los mejores de España según los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards 2026

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Siete hospitales del Grupo Quirónsalud han sido premiados en la octava edición de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards, que otorga la consultora especializada Higia Benchmarking y que reconocen la excelencia hospitalaria a través de indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial.

En dichos galardones, en los que se han analizado hospitales públicos y privados de toda España, de los que se ha evaluado su calidad asistencial y su eficiencia a partir del análisis de más de 100 procesos clínicos en 11 áreas clínicas, lo que supone más de 5.000 indicadores analizados por hospital.

Entre los centros distinguidos en la edición de este año, destacan el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz por revalidar su reconocimiento como ‘Mejor hospital de alta tecnología’. Por su parte, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos se ha alzado nuevamente con el premio al ‘Mejor hospital general y de referencia’.

Asimismo, el Hospital Universitari General de Catalunya repite otro año más como ‘Mejor hospital privado grande en procesos médicos’. En el área de procesos quirúrgicos, el Hospital Universitari Sagrat Cor, de Barcelona, ha sido distinguido como mejor hospital dentro de la categoría de hospitales privados grandes, reafirmando la excelencia de sus resultados asistenciales en el ámbito quirúrgico.

Por otro lado, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla ha sido reconocido como mejor hospital en la categoría de Urgencias hospitalarias, un premio que pone en valor la calidad asistencial, la capacidad de respuesta y la eficiencia de su servicio de Urgencias. Además, el Hospital Quirónsalud Marbella ha sido reconocido como mejor hospital privado en la categoría de Evaluación Sanitaria Basada en Valor, en el proceso de hernia.

La atención a la mujer y al niño también ha tenido un destacado protagonismo en esta edición. Así, el Hospital Quirónsalud Murcia ha obtenido nuevamente el galardón al mejor hospital en procesos materno-infantiles dentro de la categoría de hospitales privados intermedios.

Además, varios hospitales del Grupo han sido reconocidos como finalistas en distintas categorías de esta edición de los Premios BSH. En procesos médicos, el Hospital Universitario Infanta Elena ha resultado finalista en la categoría de hospitales públicos generales y de referencia; el Hospital Quirónsalud del Vallès, en la de hospitales privados intermedios; y el Hospital Universitari Sagrat Cor, en la de hospitales privados grandes. Asimismo, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha obtenido la condición de finalista en procesos quirúrgicos dentro de la categoría de hospitales públicos de alta tecnología, mientras que el Hospital Quirónsalud Marbella ha sido finalista en procesos materno-infantiles en la categoría de hospitales privados grandes.

Estos reconocimientos ponen de manifiesto el compromiso de Quirónsalud con la excelencia asistencial, la innovación y la mejora continua de los resultados en salud, así como el trabajo y la dedicación de sus profesionales para ofrecer una atención sanitaria de la máxima calidad a sus pacientes.

Metodología de los Premios BSH

La metodología de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards se basa exclusivamente en el análisis de datos objetivos procedentes de la actividad hospitalaria, comparando a los centros participantes dentro de grupos homogéneos según su cartera de servicios y nivel de complejidad. Para determinar los galardones se evalúan indicadores de calidad asistencial, seguridad del paciente, adecuación, eficiencia y resultados en salud ajustados por riesgo, analizando más de un centenar de procesos clínicos de las áreas médica, quirúrgica y materno-infantil.

Además, los premios incluyen áreas específicas de participación voluntaria como Urgencias Hospitalarias, Unidades de Cuidados Intensivos y Evaluación Sanitaria Basada en Valor, con el objetivo de identificar las mejores prácticas y promover la mejora continua de los hospitales españoles.

Otros reconocimientos

Asimismo, el Grupo Quirónsalud continúa consolidando su posicionamiento como referente nacional e internacional en excelencia asistencial, innovación y sostenibilidad. En este sentido, catorce hospitales del Grupo han sido incluidos en la lista de los mejores hospitales del mundo elaborada por la revista Newsweek, mientras que otros tres centros han sido reconocidos entre los 250 hospitales más sostenibles del planeta en la primera edición del ranking World’s Greenest Hospitals 2026.

La calidad de los centros de Quirónsalud también ha sido reconocida en áreas de alta especialización, con tres hospitales del Grupo incluidos en el ranking World’s Best Specialized Hospitals 2027, elaborado igualmente por Newsweek, que identifica a los centros de referencia internacional en distintas especialidades médicas.

Además, ocho hospitales de Quirónsalud figuran entre los 25 mejores centros hospitalarios de España en el ranking publicado por Forbes en 2026, un reconocimiento que avala la calidad asistencial, la capacidad tecnológica y la confianza depositada por pacientes y profesionales.

Estos reconocimientos refuerzan la posición de Quirónsalud como uno de los principales referentes de la sanidad en España, impulsando un modelo basado en la excelencia médica, la innovación, la investigación y una atención centrada en el paciente.