La respuesta de por qué algunas personas sufren dolor de cabeza cuando beben vino tinto

A pesar de que es una de las bebidas más consumidas alrededor del mundo, a no todos les sienta igual el vino tinto. No porque no les guste, muchos simplemente lo descartan porque les causa una reacción negativa. Siempre que seas una de sus «víctimas», o conozcas a alguien que le pase esto, te preguntarás por qué algunas personas sufren dolor de cabeza cuando beben vino tinto. Esto es más normal de lo que parece y tiene ciertas explicaciones.

Un estudio citado por la Agencia EFE trata sobre ello y lo define como un tema importante para los amantes del vino tinto que están pensando definitivamente en abandonarlo, y nos trae varias respuestas que pueden ser interesantes para comprender mejor el problema.

La quercetina, la culpable

Quienes tiene dolor de cabeza unas dos o tres horas tras beber vino tinto, en pequeñas cantidades, podrían tener una reticencia natural a una de las sustancias que se usan en la fabricación de dicha bebida.

La ciencia ha estudiado cuáles son los desencadenantes de este problema, e integrantes de la Universidad de California están cerca de averiguarlo. Aparentemente, la cuestión es que su organismo repele la quercetina. Eso dice el informe difundido en Scientific Reports.

Tras analizar a cientos de participantes, incluso algunos que no experimentan esta sensación, los investigadores descubrieron que seguramente la culpable de esta reacción era la quercetina, un flavonol del vino tinto que evita la correcta asimilación del alcohol. Como queda dando vueltas en el metabolismo y no se absorbe, les acaba provocando ese dolor de cabeza casi insoportable.

Este compuesto, que forma parte de diversas frutas y verduras, entre ellas las uvas, es un antioxidante tan saludable que suele comercializarse como suplemento de dieta. Sin embargo, no todos los organismos son capaces de metabolizarlo con alcohol.

Andrew Waterhouse, químico y autor de los estudios, dijo que cuando esta sustancia entra en el torrente sanguíneo, el organismo la convierte en una forma diferente denominada glucurónido de quercetina acumulando una toxina irritante e inflamatoria denominada acetaldehído. En última instancia, la alta concentración de acetaldehído es la que deriva en dolores faciales, de cabeza y náuseas.

¿Quiénes son más propensos a este problema?

Los mismos estudios han demostrado que cerca del 40% de la población de los países asiáticos, en promedio, posee enzimas que no funcionan como deberían al beber vino. Así, son más propensos a la acumulación de acetaldehído en el cuerpo. Puede que esto sea útil como argumento a la hora de entender por qué los asiáticos están entre los que menos vino tinto beben en el planeta.

Los expertos han afirmado que creen que, cuando las personas susceptibles consumen vino con cantidades de quercetina incluso modestas, «sufren dolores de cabeza, especialmente si sufren de migrañas o de otras afecciones primarias de dolor de cabeza».

«Por fin estamos en el buen camino para explicar este misterio milenario. El siguiente paso será probarlo científicamente en personas que desarrollan estos dolores de cabeza», han manifestado los investigadores.

Otras curiosidades

Algo anecdótico pero que sorprenderá a más de un lector es que hay un medicamento, el disulfiram, que se receta a los alcohólicos para evitar que beban. Está diseñado para generar los mismos efectos que esta sustancia al acumular la toxina en el organismo. Básicamente, este fármaco obstaculiza la sintetización del compuesto para que el adicto padezca dolor y rechace la bebida.

Ésta es una técnica muy habitual para la superación de adicciones, frecuente entre quienes beben mucho alcohol.

Ahora ya sabes el porqué alguna vez el vino tinto no te debe sentar tan bien cómo crees aunque no hayas bebido demasiado.